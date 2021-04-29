五一連假賞花去！　隨著「大古山野百合花季」迎接花卉美景

每年4至5月是野百合盛開的季節，一般俗稱的野百合便是台灣4種原生百合之一的「台灣百合」，野百合超高的發芽率與強韌的生長特色，常被視為台灣本土的精神代表。今年舉辦的大古山野百合花季以「農趣Outdoor」為主題，在5/1與5/2兩天舉辦相關活動，邀請民眾一同賞花去。

（圖來源／桃園觀光導覽網）

往年活動會場位於大古山公園，讓民眾一同在山上種植野百合，今年因大古山步道施工，野百合花季將於5月1日至9日改至山腳夜市登場，屆時將佈展超過1萬6000株盛開的野百合，供民眾一飽野百合之美。而活動主要集中在5/1、5/2兩天登場，包括花卉展覽、線上攝影比賽等，5/1在主會場舉辦親子歡樂日、2日舉辦地方慢遊日，親子歡樂日有搓湯圓體驗、歡樂氣球秀等，地方慢遊日有包粽子體驗、民歌音樂饗宴等，活動結束後將野百合花分送給當地里民及遊客等，邀請大家加入野百合復育行列。

（圖來源／農業易遊網）

5/1(六)親子歡樂日

10:00~11:00：主題規劃-槌染好時節

11:00~11:30：搓湯圓體驗活動

11:30~12:00：趣味有獎問答

13:00~13:30：百元農產促銷會

13:30~14:00：學子茁壯展才藝

14:00~14:30：好玩的歡樂氣球秀

14:30~15:30：歡樂兒童劇-蟲蟲馬戲團

15:30~16:30：Outdoor音樂饗宴

16:30~17:00：地方農產特賣會

5/2(日)地方慢遊日

10:00~11:00：蘆竹早起動吃動

11:00~11:30：趣味農事體驗活動

11:30~12:00：趣味有獎問答

13:00~13:30：百元農產促銷會

13:30~14:00：學子茁壯展才藝

14:00~14:30：魔術先生奇幻秀

14:30~15:30：農趣野餐 民歌一齊唱

15:30~16:30：Outdoor音樂饗宴

16:30~17:00：地方農產特賣會

（圖來源／農業易遊網）

（圖來源／農業易遊網）

《交通接駁》

活動主線

1.接駁時間：首班車09:30，末班車17:30

2.接駁站點：機捷A10山鼻站→主會場

農場支線

1.接駁時間：首班車09:30，末班車17:30

2.接駁站點：主會場、鳳凰傢、双源、山腳鹿場、菜滋味、戀戀空港灣、福山宮 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/193167