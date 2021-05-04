野百合、賞鯨豚！ 全台「五月份旅遊活動推薦」景點&玩法總整理

溫暖和煦的五月是非常適合出遊的時節，微溫熱的天氣無論是要戶外踏青還是要玩水消暑都很適合。5月除了去陽明山賞繡球花、到屏東吃黑鮪魚外，還有哪些期間限定的花卉和活動可以體驗？無論是想帶著媽媽來趟慶祝母親節之旅，還是想和好朋友一起吃美食拍美照，都快來看看以下10個最適合的五月份旅遊活動推薦！

五月份旅遊活動推薦＃1

龜山島牛奶海

▲五月份旅遊活動推薦-龜山島牛奶海。（圖／hacdhacd,Instagram）

龜山島牛奶海以Tiffiny藍、湛藍、乳白三色海水交織而得名，這個特殊景緻是因為海底溫泉噴發所造成的現象，這個特殊自然現象讓在牛奶海划SUP成為2020最熱門的打卡水上活動之一，可謂怎麼拍怎麼美。去年來不及參與到的你、搶不到名額的你，趣吧在今年推出了結合帆船自駕活動和牛奶海SUP合一的行程，無論你是想親眼見證它的美，還是想和小編一樣去拍比基尼，都點點下方連結報名起來～

五月份旅遊活動推薦＃2

台東賞鯨豚

▲五月份旅遊活動推薦-台東賞鯨豚。（圖／台東成功晉領號賞鯨粉絲專頁）

疫情前許多人都會到沖繩、關島玩，其中的必遊行程就是搭著賞鯨團去看鯨魚和海豚。但你知道嗎？其實台灣也能賞鯨！台東成功港是全台出海賞鯨豚的尋獲率是的地方，搭著配有最先進衛星導航探測儀的賞鯨船航向蔚藍海域，有高機率看到海豚成群躍過，或著看到超巨大的抹香鯨游過你身邊！

五月份旅遊活動推薦＃3

綠島生態旅遊

▲五月份旅遊活動推薦-綠島生態旅遊。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

生態旅遊同時結合永續發展和觀光拓展，讓我們在更認識在地的時候也能愛地球不要對當地的動植物造成破壞。在綠島生態旅遊中我們拿掉許多浮潛活動為了吸引魚群的餵食環節，也倡導在美麗的海岸不要撿貝殼，並幫寄居蟹找個可以安身的家。如果我們希望大自然繼續美麗，那就必須學習和他共生共榮。在舒適的五月來到綠島別在走馬看花，來去與自然共舞的深度體驗吧！

五月份旅遊活動推薦＃4

基隆嶼賞野百合

▲五月份旅遊活動推薦-基隆嶼繞島。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，擁有獨特的生態環境和自然美景，搭上遊艇前往基隆嶼繞島、登島，享受360度無死角欣賞它的美。每年5~6月的野百合季和8~9月的金花石蒜花季是基隆嶼每年最熱門的時候，為維護生態、提升旅遊品質，想來基隆嶼遊覽的你別忘記要先預約才能登島，現場購票是行不通滴～

▲五月份旅遊活動推薦-基隆嶼野百合。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

五月份旅遊活動推薦＃5

賞花推薦-阿勃勒

▲五月份旅遊活動推薦-蘇厝河堤公園阿勃勒。（圖／heapin963,Instagram）

夏天進入阿勃勒開花的季節，溫度較高的南部地區五月份時阿勃勒的黃花就已開滿枝頭，在眾多賞阿勃勒的景點中又以台南的「白河大山宮」和「蘇厝河堤公園」最為知名。超夢幻的阿勃勒隧道，時不時還有黃花雨飄落很是浪漫～前幾個月沒搜集到黃花風鈴木的金黃美照的朋友，快趁阿勃勒滿開時留下一張金色系照片吧！

五月份旅遊活動推薦＃6

賞花推薦-繡球花

▲五月份旅遊活動推薦-繡球花。（圖／yellowweily, Instagram）

當海芋季走到尾聲，陽明山竹子湖的繡球花繼正準備開始，藍的、紫的、紅的、白的，繽紛可愛的繡球花成為五月份必賞的花卉之一，看完繡球花還可以到陽明山的美軍宿舍去喝咖啡，享受一下美國那種家中有煙囪、家門外有草皮小院子的愜意氛圍。

五月份旅遊活動推薦＃7

福隆沙雕季

▲五月份旅遊活動推薦-福隆獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

今年度的福隆沙雕節將在5/28~8/29舉辦，屆時將結合觀光局「2020脊梁山脈旅遊年」及「2021自行車旅遊年」為主題概念，並用福隆的金黃沙灘雕出結合二者的意象。來到福隆除了親眼見證沙雕工藝的震撼，也可以划著SUP或獨木舟享受一下消暑的水上活動來迎接夏日的到來。

▲五月份旅遊活動推薦-福隆沙雕節。（圖／reportersherry,Instagram）

五月份旅遊活動推薦＃8

夜訪和平島

▲五月份旅遊活動推薦-夜訪和平島。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

五月份就是一個白天算不上太熱，晚上又涼涼的挺舒服的時節。在這個時候到和平島吹著海風夜訪潮間帶，用眼睛看潮間帶的小生物晚上都做些什麼，用耳朵聽大自然的聲音試試看能聽到什麼？旅程最後再用基隆特色啤酒配上正濱漁港的手工炭烤「吉古拉」結束夜間小旅行的這個回合！

五月份旅遊活動推薦＃9

屏東黑鮪魚季

▲五月份旅遊活動推薦-屏東黑鮪魚季。（圖／mayliy0405,Instagram）

今年的屏東黑鮪魚文化觀光季在4/24~7/4舉行，屏東捕撈的黑鮪魚每尾都有身分證，並遵守國際的規範限量管理，讓漁業資源永續發展。近年更結合農漁業與觀光產業共同打造的黑鮪魚季，除了黑鮪魚拍賣外亦結合周邊創意活動和小旅行，讓大家能用多元的面向來認識當地。

五月份旅遊活動推薦＃10

五結鄉鴨母節

在五月的第二個星期六日是母親節，也是宜蘭五結的鴨母節，鴨母台語音似「阿母」，所以五結鄉便在這兩天舉辦鴨母節的活動，活動內容很多元像是撐鴨母船、鴨子划水、鴨蛋彩繪….等。大家都知道到了宜蘭要吃鴨肉、鴨賞，但不一定了解五結的養鴨文化。

在多雨的宜蘭養鴨、趕鴨成了農民過去除了農作之外補貼家用的收入之一，而鴨母節便是在這個傳統產業結構改變的同時，用節慶與文化造鎮的方式讓後代更了解在地文化。推薦來到五結鄉的你可以去「鴨寮故事館」，做鹹鴨蛋、餵鴨子、聽導覽，更了解鴨子的成長歷程與過去宜蘭的產業鍊結。

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