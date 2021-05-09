質感旅行x質感生活！ 日出SUP、美學露營.. 提升「生活美好風格」8個Tips

提升生活質感和增加日常儀式感，這些話題在近兩年被高度討論。在平凡的日常裡面我們不再將就於乏味，增添生活趣味和品質的方法有很多種，讓小編和你分享質感生活質感旅行的8個提案，讓我們透過旅行和生活小技巧來整理一下自己給生活增值吧！

什麼是質感旅行

我想許多人都有旅行走馬看花趕行程的經驗，想去旅行充電結果旅行後電力全失，整趟行程晚睡又早起比上班、上課還累。讓我們放慢旅行的步調，打開我們的感官享受大自然給我們身心的療癒，透過五感俱足的質感旅行reset自己。

質感生活質感旅行提案＃1

台東東河日出SUP立槳慢慢划

▲質感生活質感旅行提案-東河日出SUP。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

天還矇矇亮時準備下水，在平穩的馬武窟溪中划行SUP立槳並穿梭在巨石之間，望相出海口等待旭日揭開美好的一天，在太陽升起時在水上享用早餐，給自己有別於平常生活的體驗。

獨享一大早世界還在睡，而我們早已在水中度過趣味又熱血的早晨，享受碧綠的溪水與自然奇景帝王石相映成趣的景色，用晨間活動充實富足我們的質感旅行。

質感生活質感旅行提案＃2

山思雲想美學露營

▲質感生活質感旅行提案-山思雲想美學露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

遠離生活的壓力和煩躁感到山林裡度假吧！在這裡我們會品嚐到因應季節時序並結合在地小農的餐食，手做竹編明信片/竹筒飯/體驗森林瑜伽。當然你也可以只要放鬆就好，享受星空為伍、雲海伴隨、蟲鳴鳥叫的天然美好。讓我們脫下鞋子，踩在營區的草地上感受草地的刺軟，感受貼近自然本質的質感旅行。

質感生活質感旅行提案＃3

跳脫日常的職人體驗

▲質感生活質感旅行提案-綠島煙仔魚手作。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

日復一日的生活，每天通勤上下班回家滑手機睡覺，兩點一線的生活讓日常了無生趣了嗎？覺得這樣的日常缺乏意義性那該怎麼辦呢？讓我們暫離一下自己日常的角色，無論你是上班族還是全職主婦主夫，讓我們到綠島體驗「煙仔魚手作半日活動」，感受別的職人的工作日常。

鰹魚又稱作煙仔魚，是製作成柴魚的頂級魚種。在日治時代製作柴魚的技術非常珍貴，盛產煙仔魚的綠島，有些職人為傳承與保留島上這份珍貴的記憶，帶著旅客走訪柴魚故鄉並回憶過去製作柴魚的過程，再親授手作技術給大家，讓我們不再用走馬看花的方式玩離島，而是用更有意義的方式深度體驗。

質感生活質感旅行提案＃4

慢食慢活農村廚房體驗

▲質感生活質感旅行提案-頭城農場農村廚房體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

“Farm to table.”從產地到餐桌的食農旅行在國外已風行許久，近幾年為了更深化旅行的層次，放大五感體驗的農村廚房，也開始在台灣各地發芽。在頭城農場農村廚房體驗中，我們將走進在地的魚市、農場，看看食物生長的環境和種類，到快樂雞地巡禮撿雞蛋，在半戶外的環境下跟著主廚做菜，享受與大地共生共榮的美好環境，品味縈繞舌尖的在地好味。

增添質感生活的小方法

質感生活不代表我們要花很多錢來改造自己，而是透過一些小方法來重新梳理生活，讓我們身心都達到療癒和改善。近幾年文青感、質感、精緻感的標籤常被使用，這些標籤都象徵著提升我們生活的形象指標，讓我們一起來看看增添質感生活的小方法吧！

增添質感生活的小方法＃1

日常環境整理

▲增添質感生活的小方法-日常環境整理。（圖／Pixabay）

減法生活、斷捨離成為現在的一種生活趨勢，處理一下雜亂的桌面、平常穿不到的衣服、家裡的雜物，當東西減少、空間被妥善運用，神清氣爽的生活環境會讓你自帶質感光環。

增添質感生活的小方法＃2

內外在調整

外在打理

出去玩時許多人都會想要美美的出門，市面上各種彩妝品和衣服那麼吸引人，常常讓人出去玩錢為了打扮自己而買買買！但其實在用這些東西點綴自己前，調整好自己的膚質狀態，才能讓旅行拍出來的照片有更舒服自然的效果，比起花大錢打扮自己先多喝水、注意防曬從基礎打理起吧！

＊旅行Tips>愛護海洋玩水時請擦物理性防曬，保護珊瑚礁免於白化呦～

外出選物

友善環境的旅行成為風潮，出遊時別忘了帶上自己的環保餐具和水壺，減少一次性的浪費，讓旅行可以更低碳、更環保、更時尚。選用使用品質比較好一些的產品，選擇自己喜歡的顏色與外型的環保好物，也能讓這個東西跟我們更久呦～

＊旅行Tips>出遊時使用環保杯自帶餐具減少對環境的負擔

內在提升

▲增添質感生活的小方法-閱讀。（圖／Pixabay）

除了外在打理內在的充實也很重要，平常可以學一個自己喜歡的興趣提升自己的內涵，無論是閱讀、廚藝、手作都是很棒的選擇。旅行時也調整一下走馬看花、不停打卡的玩法，試試看更生度結合在地文化涵養的旅行風格豐富內在的素質吧！

想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」