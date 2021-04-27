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超狂入住公式！希爾頓「身高-體重x10」現折房價、優惠折抵無上限

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供
圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供

迫不及待想發揮算術能力！曾推出憑體重折價、盲按碼表對秒數等方案的「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」，這回玩出新花樣，推出全新「自作自瘦公式」，身高減體重乘以10倍的最終數字，可直接現折入住房價，且折抵金額無上限，即日起開放預訂，6/30前不妨為自己安排一趟小旅行！

台北中山九昱希爾頓逸林酒店新推「自作自瘦住房專案」，5/2至6/30週日至週四入住時只要於現場測量身高體重，小數點四捨五入取至整數位，套用指定公式「身高(cm)-體重(kg)x10」，數字即為住房折抵金，身高越高、體重越輕越划算。每房每晚限用一人折抵，折抵金額不設限，最多可連續入住5晚。

最新活動適用於任何房型，週五六及連續假期不適用。提醒大家優惠將採用希爾頓官網「彈性房價」，並限透過希爾頓官網、希爾頓APP或電話訂房。此外，活動無法與其他任何優惠併用，但同享希爾頓榮譽客會會員禮遇與榮譽客會會員房晚累積SNP。

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