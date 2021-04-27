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連辦9天！ 2021桃園「石門水庫熱氣球嘉年華」蓄勢待發 6/19登場
2021年桃園石門水庫熱氣球嘉年華，預計將於6/19至6/27舉辦，活動共計9天！受疫情影響，2020年桃園石門水庫熱氣球嘉年華取消停辦，讓不少追球迷與北部攝影迷甚感惋惜！但有賴於今年國內疫情控制穩定，2021年桃園石門水庫熱氣球嘉年華預計將於6/19於石門水庫南苑生態公園正式展開，至6/27截止共計9天！活動除了繫留升空體驗、地面近距離接觸體驗、光雕噴火表演與熱氣球博物館展覽外，還會於活動場地周邊舉辦各類主題活動。主辦單位也同時預告了，今年將安排恐龍主題派對，除了有雷龍、暴龍造型熱氣球外，也將有全新的造型氣球於桃園全球首次曝光，讓民眾體驗歡樂且幸福的追球之旅。
目前活動由主辦單位規劃研擬中，一切資訊請以官網公告為主，欣攝影也將隨時追蹤與更新。(2021/04/26更新)
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/126354
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