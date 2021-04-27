想要拍到2021年台北懸日、高雄懸日？ 教你如何用太陽方位角推算拍攝日期！

2021年台北巨石陣(台北懸日)預計發生在4月底與8月中，中央氣象局也於日前發佈本年度懸日預報，欣攝影則同步為大家提供本年度全年發生日期以及前後日期、角度參考。

▲台北巨石陣(台北懸日)拍攝影像；圖攝/愛心夢。

預計上半年可拍攝日期約在4/24~5/1日，下半年則為8/10~8/17日，但因日期、角度的些微差異，太陽於畫面中顯示的上下高度、左右位置也略有差異(本刊編輯實拍角度約為方位角286，日落會落在中央大樓的正上方)。另外除日落方位角度外，最重要的仍須搭配夕陽時的天氣預報，才有機會成功拍到巨石陣日落的美景。建議事先查明近一週氣象預報，並搭配以下方位角資訊，選擇成功率較高的日期提前前往。

中央氣象局懸日預報/臺北市忠孝東西路（新生高架以西）04/29（四） 17：58~18：1804/30（五） 17：55~18：1505/01（六） 17：53~18：13

2021年欣攝影建議日期與方位角列表

【編輯提醒】以下本篇文章僅提供測量判斷方式參考，個人所使用測量工具及APP或有些微差異，並非對錯。建議仍以現場實際拍攝結果，做為發生日期的前後調整依據。

高雄巨石陣日落讓南台灣的攝影人為之瘋狂呀！話說前一陣子在8月的時候，台北市也曾出現過類似的巨石陣日落景致，相信全台灣的攝影人都會想要拍下這美麗的瞬間，但究竟每年的什麼時候可以拍到此景？網路上大概只會告訴你一年有幾次可以拍攝，就是不告訴你確切的日期，很多攝影人都只能口耳相傳往年的拍攝日期，這邊小吳就直接教你，讓你自己透過各種數據，自己就能算出明年的「城市巨石陣」日落拍攝時間。

何謂巨石陣日落？

英國神祕的巨石陣每年到了夏至或冬至時，日出日落運行軌跡會恰巧落在巨石石柱之間，是世界著名的攝影拍攝景象之一。而「曼哈頓巨石陣」（Manhattanhenge）景象是美國天體物理學家泰森（Neil deGrasse Tyson）發現和命名，此現象約發生在每年夏至之前22天和之後21天，約是5月28日與7月13日的前後1-2日，日落軌跡剛好與曼哈頓棋盤式東西向街道對齊，落在馬路延伸的盡頭，陽光照耀著正條街道，甚是壯觀。

1.先找拍攝點

就像美國曼哈頓的巨石陣日落一樣，在城市要拍攝到這樣的景致，先決條件就是「棋盤狀」的街道分布，然後選擇東西向的道路，以高雄為例，這次攝影人都集中在青年一路上拍攝。而台北就是在忠孝西路上（與中山北路交叉路口的天橋）。之所以選擇東西向道路上拍攝，就是為了讓太陽可以和街道在同一條線上，所以除了這邊的例子以外，只要是棋盤式分布的街道，都有機會成為攝影點。

高雄巨石陣拍攝點

台北巨石陣拍攝點（天橋上）

2.太陽方位角

首先，請你先記住：方位角以正北為 0 度、正東 90 度、正南 180 度、正西 270 度。接著，打開Google Map。請注意，不管是電腦版還是手機版，地圖預設開啟都會是正北 0 度，操作的時候請不要旋轉地圖，避免角度有誤差。

再來就選到拍攝點那條東西向的道路上，以正西 270 度為基準，量測該東西向道路與正西相差幾度，以高雄青年一路為例，約相差 19 度，測得青年一路這邊的太陽方位角為 251 度。台北忠孝西路與正西相差 15 度，測得忠孝西路太陽方位角為 285 度。至於怎麼量角度呢？如果你有實體的量角器當然最為推薦，如果沒有，現在手機也有不少的「量角器app」可以使用，只要可以精確的從地圖上量測角度都可以使用。

以高雄青年一路為例，約相差 19 度 圖片編輯/欣攝影

忠孝西路與正西相差 15 度 圖片編輯/欣攝影

現在有不少的手機APP都有提供量測角度的功能 圖攝/林亦倫

3.氣象局觀測資料

對風景攝影人來說，氣象局網站的資料絕對是你最佳良伴。我們剛剛測得的太陽方位角，這時候就要對照到全年度的日出日沒數據上，像現在就可以從氣象局網站查詢到明年2020年全年度的日出日沒資料。

高雄青年一路2020年符合 251 度的日期有：1/28. 1/29. 1/30. 1/31. 11/11. 11/12. 11/13

▲高雄青年一路2020年符合 251 度的日期 圖/翻攝自中央氣象局資料

台北忠孝西路2020年符合 285 度的日期有：4/23. 4/24. 4/25. 8/16. 8/17. 8/18 ▲台北忠孝西路2020年符合 285 度的日期 圖/翻攝自中央氣象局資料

以上的教學如果你能理解，其實可以更廣泛的應用在其他需要判斷太陽方位角的攝影作品上，這邊就讓各位自行運用囉！

太陽方位角延伸應用：茶壺山太陽餅(日出) 每年3月 圖/散漫生活粉絲團提供 (https://www.facebook.com/alen0514/)

拍攝建議：

▼2017台北巨石陣連續組圖 圖攝/愛心夢提供（https://www.facebook.com/Love.Heart.Dream.Blog） 2017台北巨石陣連續組圖(圖攝/愛心夢)

2017台北巨石陣連續組圖(圖攝/愛心夢)

2017台北巨石陣連續組圖(圖攝/愛心夢)

2017台北巨石陣連續組圖(圖攝/愛心夢)

2017台北巨石陣連續組圖(圖攝/愛心夢)

▼2016高雄巨石陣連續組圖 圖攝/陳李銜提供（https://www.facebook.com/leo.cl.75） 2016高雄巨石陣 圖攝/陳李銜提供 (https://www.facebook.com/leo.cl.75)

2016高雄巨石陣 圖攝/陳李銜提供 (https://www.facebook.com/leo.cl.75)

2016高雄巨石陣 圖攝/陳李銜提供 (https://www.facebook.com/leo.cl.75)

2016高雄巨石陣 圖攝/陳李銜提供 (https://www.facebook.com/leo.cl.75)

2016高雄巨石陣 圖攝/陳李銜提供 (https://www.facebook.com/leo.cl.75)