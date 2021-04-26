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上班族證件準備好！義大遊樂世界「第2人51元」、六福村510暢玩，3大勞動節優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／義大遊樂世界臉書專頁、九族文化村臉書專頁、六福村提供
圖／義大遊樂世界臉書專頁九族文化村臉書專頁、六福村提供

五一勞動節將至，為了慰勞辛苦的上班族們，今天為大家特搜三處人氣景點的專屬優惠，其中高雄義大遊樂世界推出雙人同行「第二人51元」超殺價，六福村也推出510元入園好康，這波連假證件準備好就能衝！

義大遊樂世界：4/30至5/2雙人同行「第二人51元」

圖／義大世界提供
圖／義大世界提供

4/30起至5/2期間，只要到訪義大遊樂世界出示工作證明認證，雙人同行即享「第二人51元」優惠，代表兩人原價1798元的門票下殺至950元，每人475即可暢遊全區，超適合揪朋友一起搭上刺激遊樂設施抒發壓力。另外，兒童月活動持續開跑，截至5/2凡購買580元學童票，並搭配一位成人750元票券，即享加贈100元商品餐飲抵用券，

六福村：5/1至5/3「510元入園」

圖／六福村提供
圖／六福村提供

六福村主題遊樂園每年都會推出勞動節優惠，今年活動也不缺席，5/1至5/3凡出示名片或員工識別證，本人現場購票可享510元優惠價，原價999元，現省489元，還可帶至多4位同行友人一同享優惠，揪團暢遊時間到！

九族文化村：5/31前「650元暢玩再享纜車免費搭」

圖／雄獅旅遊提供
圖／雄獅旅遊提供

而早前才成為櫻花聖地的「九族文化村」，推出了全新2021日月潭星光賞螢季，即日起至5/31為止只要出示官網的指定圖片，即可用650元入園，再加贈價值250元的纜車搭乘體驗，提醒大家每人限購優惠票最多4張。另外，4月壽星還有獨家生日禮物，只要當天揪滿4人出遊，壽星本人即可免費入園。

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主題樂園 遊樂園 高雄旅遊 六福村

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