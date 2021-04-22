五星台北喜來登入住「下殺4折」！「母親節優惠」再享雙人按摩、爽吃Buffet，犒賞媽咪快衝

準備好犒賞親愛的母親大人了嗎？即將於五月登場的母親節，各大旅遊飯店都推出相應的住宿優惠吸引顧客。這回五星「台北喜來登大飯店」推出下殺約4折起的母親節住宿優惠，美酒、Buffet吃到飽與頂級按摩療程統統都有，快集資犒賞媽咪吧。

圖／台北喜來登官網

台北喜來登大飯店是國際五星級高級飯店，日前才被「米其林指南」評鑑為「4間黑房子」的頂級舒適客房，尤其地處位置非常好，臨近東區與台北車站商圈，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引顧客入住觀光。

台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。 圖／台北喜來登提供

此次推出的「語愛傳馨」母親節住房優惠，從即日起至5月28日都可以預訂，入住日則為5月全月，專案內容下殺約4折起，兩人一晚只要7,999元，直接入住市值高達16,000元（5%稅與10%服務費另計）的行政豪華客房，還有十二廚Buffet之王吃到飽早餐兩客（市值每客700元另計服務費10%），不僅如此，再送雙人頂級美顏或身體按摩療程60分鐘、鮮花乙束與Albion臉部保養組或H&W沐浴旅行組。

圖／台北喜來登官網

值得注意的是，該專案須於入住前三天預訂，不要猶豫快下訂了啦，更多好康優惠或其他詳情請上官網查詢。

台北喜來登大飯店

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

入住台北喜來登，可享十二廚自助餐廳的豐盛料理。 圖／台北喜來登提供

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