快訊

勞金局炒股弊案 金管會重罰3投信1350萬元、10人遭解職停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五星台北喜來登入住「下殺4折」！「母親節優惠」再享雙人按摩、爽吃Buffet，犒賞媽咪快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
這回五星「台北喜來登大飯店」推出下殺約4折起的母親節住宿優惠，美酒、Buffet吃到飽與頂級按摩療程統統都有，快集資犒賞媽咪吧。 圖／台北喜來登官網
這回五星「台北喜來登大飯店」推出下殺約4折起的母親節住宿優惠，美酒、Buffet吃到飽與頂級按摩療程統統都有，快集資犒賞媽咪吧。 圖／台北喜來登官網

準備好犒賞親愛的母親大人了嗎？即將於五月登場的母親節，各大旅遊飯店都推出相應的住宿優惠吸引顧客。這回五星「台北喜來登大飯店」推出下殺約4折起的母親節住宿優惠，美酒、Buffet吃到飽與頂級按摩療程統統都有，快集資犒賞媽咪吧。

圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

台北喜來登大飯店是國際五星級高級飯店，日前才被「米其林指南」評鑑為「4間黑房子」的頂級舒適客房，尤其地處位置非常好，臨近東區與台北車站商圈，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引顧客入住觀光

台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。 圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。 圖／台北喜來登提供

此次推出的「語愛傳馨」母親節住房優惠，從即日起至5月28日都可以預訂，入住日則為5月全月，專案內容下殺約4折起，兩人一晚只要7,999元，直接入住市值高達16,000元（5%稅與10%服務費另計）的行政豪華客房，還有十二廚Buffet之王吃到飽早餐兩客（市值每客700元另計服務費10%），不僅如此，再送雙人頂級美顏或身體按摩療程60分鐘、鮮花乙束與Albion臉部保養組或H&W沐浴旅行組。

圖／台北喜來登官網
圖／台北喜來登官網

值得注意的是，該專案須於入住前三天預訂，不要猶豫快下訂了啦，更多好康優惠或其他詳情請上官網查詢。

台北喜來登大飯店

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

入住台北喜來登，可享十二廚自助餐廳的豐盛料理。 圖／台北喜來登提供
入住台北喜來登，可享十二廚自助餐廳的豐盛料理。 圖／台北喜來登提供

延伸閱讀：

開放「線上訂位」！ 台中最難訂的「屋馬燒肉」 終於不用猛打電話了

吃到飽只要299元！北台灣「299吃到飽餐廳」5選　燒烤、火鍋與披薩統統無限爽吃

母親節 吃到飽 米其林 觀光 早餐

相關新聞

五星台北喜來登入住「下殺4折」！「母親節優惠」再享雙人按摩、爽吃Buffet，犒賞媽咪快衝

準備好犒賞親愛的母親大人了嗎？即將於五月登場的母親節，各大旅遊飯店都推出相應的住宿優惠吸引顧客。這回五星「台北喜來登大飯店」推出下殺約4折起的母親節住宿優惠，美酒、Buffet吃到飽與頂級按摩療程統統都有，快集資犒賞媽咪吧。

全台瘋媽祖！香燈腳沿途護駕 粉紅超跑「白沙屯媽祖遶境」15大你不可不知道的事

拱天宮白沙屯媽祖進香活動，在大甲鎮瀾宮媽祖遶境展開後兩天，也浩浩蕩蕩地出發了！和大甲媽不同的是，白沙屯媽祖的鑾轎沒有固定路線，因此有「最有個性的媽祖」的封號，進香期間總是充滿驚奇與神蹟，讓許多信徒感念不已。這兩大媽祖的遶境活動可是台灣人一年中最熱血沸騰的盛事啊，許多人會特地請假跟在媽祖後頭進香祈福，感念並希望媽祖保佑台灣。

滿口都是布丁塊！小美最新「珍珠紅茶、焦糖雞蛋布丁雪糕」2大超商限定開賣

冰品控又有新品嘗鮮！小美冰淇淋早前推出的雲霧系「珍珠抹茶雪糕」備受喜愛，這回手搖系列改以錫蘭紅茶為主角，打造「珍珠紅茶雪糕」，同步加碼「焦糖雞蛋布丁雪糕」，新品於全家便利商店、萊爾富限定開賣，讓大家嘴

萬株繡球花齊放！首屆「2021桃園繡球花季」5月登場，主花區免費賞

北部全新繡球花景點再添一！除了有搶先開放入園的萬里高家繡球花園，5月也將迎來第一屆「桃園繡球花季」，讓桃園人能爽拍專屬花節。屆時預計會有一萬株彩色繡球花綻放，還有高達3.5米的主要藝術造景開放免費拍，

爆萌款「蠟筆小新悠遊卡」超商限定開賣！3D餅乾盒＋巧克餅鑰匙圈欠收藏

不是通勤族也想要！悠遊卡公司不定時推出聯名造型悠遊卡，不論是寶可夢、明星花露水還是森永牛奶糖等特色款式都備受民眾喜愛。這回官方特別打造「蠟筆小新悠遊卡」，將小新最愛的巧克力餅乾化作3D版，讓大家未來能

最強蔬食市集回歸！全新「艸食祭」2日限定，100款無肉料理必吃爆

誰說一定要有葷才算美食！去年11月首度登場高雄的蔬食市集「艸食祭」累積好口碑，今年以「遊牧食草」為主題重磅回歸，同樣座落愛河河畔，攜手超過100大品牌，打造多樣化的蔬食餐飲，不論是純素飲食，還是葷食餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。