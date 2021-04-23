2021南投合歡山「杜鵑花季」春之盛會 登石門山頂令人心花怒放的繽紛

2021年的四月，在合歡山山區向人嬌的是杜鵑，迎人笑的也是杜鵑，不論是純潔白或粉撲紅的玉山杜鵑，都在渴望甘霖之中爆開了，以一棵獨秀、數叢競妍或整片舖展的方式妝點合歡山區。於是愛花的、愛攝影的、愛湊熱鬧的遊客們也前撲後繼的奔向合歡山，看著花訊不斷的湧來，布魯和好友們也把持不住了，抓住4/19的補休假空檔，也一同迎向另一場春天的盛會。

此行限於時間及天候關係，只欣賞到石門山頂、小奇萊步道沿線的杜鵑花，本篇先分享石門山頂北坡令人心花怒放的繽紛。

合歡東峰與杜鵑共構，剛中帶柔。

襯托著合歡北峰的杜鵑花。

害羞紅的杜鵰花惹人憐惜。

粉撲紅的杜鵑花引人注目。

純潔白的杜鵑令人疼愛。

有藍天翠巒的陪襯，玉山杜鵑顯得更美了。

台１４甲公路在石門山下蜿蜒往大禹嶺而去。

石門山北坡滿坡的杜鵑花讓人心花大開。

４／１９石門山的杜鵑雖已盛開，仍然有少部分的花苞。

杜鵑花襯著石門北峰，右下角隱約可以看到連克難關兩側都停滿了車。

接近石門山入口處的這棵盛開的玉山杜鵑，花色十分討喜。

石門山的斜立木牌，幾天前竟然被人坐斷了，十分誇張，還好太管處很快就修復了，國家公園的設施，請大家多多愛惜。

布魯便利貼

2021花期：玉山杜鵑由四月中至五月上旬，海拔較低的山坡先開，4/19石門山、小奇萊、滑雪山莊後的杜鵑已盛開。

交通資料：合歡山花季依所想要賞花的地點有其對應的停車場，合歡南峰、主峰可停昆陽停車場；合歡東峰、小奇萊山、石門山可停武嶺及合歡遊客中心停車場；石門山、石門北峰、哈哈山可停克難關後道路兩側；合歡北峰可停太管處管理站停車場或小風口停車場。

公車資訊：可由台中干城站、台中高鐵站、埔里轉運站搭南投客運往清境農場班車，至清境轉搭往合歡山小風口班車，請點選連結查看時刻表。清境上合歡山的小巴需要預約，才可優先搭乘。

注意事項：合歡山杜鵑花季期間，不論平假日由昆陽、武嶺到合歡山遊客中心，停車場都很早就爆滿了，假日特別擁塞，而且警察針對違規停車會開單取締，每張罰款最少600元，請勿任意違規停車，以免影響交通，最好提早至8點前甚至更早到達。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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