滿口都是布丁塊！小美最新「珍珠紅茶、焦糖雞蛋布丁雪糕」2大超商限定開賣

冰品控又有新品嘗鮮！小美冰淇淋早前推出的雲霧系「珍珠抹茶雪糕」備受喜愛，這回手搖系列改以錫蘭紅茶為主角，打造「珍珠紅茶雪糕」，同步加碼「焦糖雞蛋布丁雪糕」，新品於全家便利商店、萊爾富限定開賣，讓大家嘴饞時24小時都吃得到！

圖／小美冰淇淋提供

小美全新推出「珍珠紅茶雪糕」、「焦糖雞蛋布丁雪糕」兩款2021超商雪糕，首要「珍珠紅茶口味」嚴選錫蘭紅茶為基底，調入牛奶形成漸層波紋，醇香茶味搭配彈牙珍珠的組合，為茶控最新經典必吃，淺藍色尬白色的包裝也隱約帶來舒適感。

圖／小美冰淇淋提供

而另一款「焦糖雞蛋布丁雪糕」以焦糖提升風味，布丁雪糕本體更大升級，強調每口都能吃到布丁塊，順口的甜蜜口感療癒指數破表。兩款雪糕即日起可在全台全家便利商店、萊爾富門市入手，每支售價30元，銅板價要開吃！

圖／小美冰淇淋提供

圖／編輯攝影

除了雙重口味，喜愛抹茶的粉絲也可到就近的全聯超市碰碰運氣，「小美珍珠抹茶雪糕」採用宇治抹茶，尬上Q彈黑糖珍珠，整體風味不甜膩，一盒4入92元，平均一支只要23元，囤貨慢慢吃超過癮。

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