爆萌款「蠟筆小新悠遊卡」超商限定開賣！3D餅乾盒＋巧克餅鑰匙圈欠收藏

不是通勤族也想要！悠遊卡公司不定時推出聯名造型悠遊卡，不論是寶可夢、明星花露水還是森永牛奶糖等特色款式都備受民眾喜愛。這回官方特別打造「蠟筆小新悠遊卡」，將小新最愛的巧克力餅乾化作3D版，讓大家未來能帶著超萌悠遊卡每日嗶卡！

圖／悠遊卡臉書專頁

長壽卡通《蠟筆小新》不僅是許多人的童年回憶，至今仍為不少成年人配飯好夥伴，可見蠟筆小新高人氣不分年齡層。全新「蠟筆小新立體餅乾盒造型卡」即將於明（4/21）日正式上架，小新鐵粉一定會秒懂的「恐龍餅乾盒」縮小後可愛指數再升級，搭配Q軟仿真迷你巧克餅配件，連路人粉都想收藏。這款售價250元，於全台7-ELEVEN及全家便利商店現場販售，快卡好時間就近搶購吧！

圖／悠遊卡臉書專頁

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