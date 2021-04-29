享受夏日陽光浴！　今夏「6大水上活動」 沁涼戲水提案降火氣

隨著氣候迎來春暖花開，夏日腳步緩緩到來，令人懷念的盛夏即將回歸，不少人的體內細胞已蠢蠢欲動，迫不及待想擁抱熾熱的陽光熱情，到海邊享受陽光浴，度過愜意的休憩時光，或把握陽光明媚的暑假，恣意玩水消暑意，尤其台灣寶島四面環海，地形多元豐富，沁涼消暑的水上、水下活動尤為盛行，不論是具刺激挑戰的溯溪、衝浪，還是輕易好上手的SUP、獨木舟、浮潛、漂漂河，各地都有機會體驗的到，今夏想到哪裡留下難忘的夏日回憶呢？以下提供幾個戲水提案，讓大家都能盡情當個陽光男孩、陽光女孩，清涼一夏。

｜溯溪｜

▴溯溪需涉水而上，夏日來體驗消暑又好玩／圖片來源：欣傳媒資料庫

結合登山與游泳的溯溪，是一項考驗體能的戶外運動，需沿著溪谷逆流而上，往溪源前進，路線為高低起伏的峽谷地勢，時而需要手腳並用攀爬、時而挑戰自我從高處向水流躍下。台灣宜蘭、花蓮、台東因擁有多變的溪谷地形，溯溪活動發達，因具挑戰性，最好由熟悉路線的教練帶領，較能確保安全，安心體會溯溪的迷人之處。

▴在高低起伏的峽谷地勢中，時而需要手腳並用攀爬，相當考驗體能／圖片來源：欣傳媒資料庫

｜衝浪｜

▴若能掌握站上浪頭的技巧，會逐漸體會到衝浪的迷人魅力／圖片來源：欣傳媒資料庫

屬於極限運動的衝浪，是項非常講求技巧的水上活動，雖然有難度，但當浪人成功逐浪站上浪頭時，成就與快感激發著挑戰者一次次的嘗試，若是初學者，建議跟隨專業教練，先學會基礎動作與正確技巧，在多次練習後慢慢上手，較能領略衝浪的精隨並且避免受傷，而全台合適的衝浪勝地，北部以宜蘭烏石港莫屬；花東則以磯崎金樽、東河東海岸聞名，當然屏東恆春、墾丁更是大眾肯定的衝浪天堂。

▴衝浪具有難度，建議透過專業指導，學習正確姿勢與技巧／圖片來源：欣傳媒資料庫

｜浮潛｜

浮潛一直是相當受歡迎的水下活動，依照水域、深度與裝備的不同，又分為無需氧氣瓶的浮潛及水肺潛水，遊客可以根據自身能力選擇，在專業教練的帶領下，一睹海洋世界的奧妙，體驗與水中生物一同徜徉的魔幻時刻。台灣各地皆有合適的潛水地點，像是北海岸東北角、潛水勝地屏東、台東蘭嶼及澎湖，不論何處，皆能賞到各地獨特的海底風光。另外不少潛店也提供開放水域、不同等級的考照教程，當潛客從初階浮潛潛出興趣後，也可以往更高階的潛水訓練邁進，證照到手後還能潛往更深的潛點，看見不同的海中面貌。

▴浮潛可以一睹海洋世界的奧妙，體驗與水中生物一同悠遊／圖片來源：欣傳媒資料庫

｜SUP立槳運動｜

▴簡單好上手的SUP，不會游泳的人也能輕易嘗試／圖片來源：欣傳媒資料庫

近幾年最夯的水上活動SUP（Stand Up Paddle），又稱立槳衝浪，結合衝浪板與帆船滑行原理，講求核心穩定，以簡單好上手、安全等優點而吸引許多初學者前來嘗試，透過教練講解練習後，不僅可站在板上，甚至可坐可躺，更進階的玩家還能挑戰SUP水上瑜珈等多元玩法，高適應地形的特點，也讓SUP運動在全台多處都能進行，透過平靜滑行，優雅的探尋秘境，將絕美的生態盡收眼底，享受大自然的氣息。

▴SUP能進行的水域很多，還能邊玩水邊探索台灣秘境／圖片來源：欣傳媒資料庫

｜獨木舟｜

獨木舟為早期愛斯基摩人捕獵使用的工具演變而來，外型長且輕巧，現今更依照使用目的、環境而有各式材質及不同的造型。台灣因四面環海、氣候適宜，像是南投、宜蘭、花蓮、澎湖等地，皆有適合獨木舟發展的環境，根據水域的類型，有平靜湖泊、也有進階玩家熱愛的急流，在獨木舟活動中，感受與水流一同流動的韻律，並學習操控平衡、施力等技巧。

▴獨木舟聽起來簡單，實際操作起來很講求技巧與夥伴默契／圖片來源：欣傳媒資料庫

｜漂漂河｜

想體驗水上活動，卻不想太耗費體力，那麼漂漂河絕對是懶人首選。乘坐在大型泳圈上，不用其他工具，只要跟著水流就能前進，輕鬆享受愜意的漂流時光，途中若經過湍急河段，還能增添刺激與趣味，比起其它水上運動安全性相對高，不少業者皆歡迎6歲～60歲的大小朋友參加，是項老少咸宜的休閒活動。熱門的漂漂河地點，北部三貂嶺以壺穴、鐵橋等景致聞名；嘉義築夢森居則水深不深，最適合小朋友參與；宜蘭南澳由原住民嚮導帶領，無名溪充斥著大小瀑布，驚奇連連，鬼斧神工的自然地景，更令人嘆為觀止。

夏日因穩定的氣候是從事水上活動的最佳季節，在陽光明媚的時節從事戶外活動好處也多，不僅能補充人體所需的維他命D，補足精氣神，還能增加免疫力，和家人朋友一同參與，更能增進感情。而除了上述熱門的活動，全台各地還有超多好玩體驗等著你來探索，像是基隆繞島登基隆嶼、雲林抓蝦、宜蘭漁船海釣、花蓮天空之境沙灘車、屏東帆船自駕等各類行程，透過隨遊平台，即刻購買票券後預約，即可直接使用，輕鬆暢玩整個夏天！

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/192709