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萬株繡球花齊放！首屆「2021桃園繡球花季」5月登場，主花區免費賞

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／台七桃花源休閒農業區提供
圖／台七桃花源休閒農業區提供

北部全新繡球花景點再添一！除了有搶先開放入園的萬里高家繡球花園，5月也將迎來第一屆「桃園繡球花季」，讓桃園人能爽拍專屬花節。屆時預計會有一萬株彩色繡球花綻放，還有高達3.5米的主要藝術造景開放免費拍，花海盛事5/8正式開跑，長達43天千萬別錯過！

復興三民區為北部最重要且最大的繡球花產地。圖／台七桃花源休閒農業區提供
復興三民區為北部最重要且最大的繡球花產地。圖／台七桃花源休閒農業區提供

「2021桃園繡球花季」此次展場位於有「繡球花故郷」之稱的復興區，一共串聯8處農場及民宿，致力打造桃園人最美後花園，一萬株繡球花從不僅有熟悉的白色、粉色、桃紅，還有搶眼的藍、紫色花朵等著大家美拍。首屆活動5/8起於台七桃花源休閒農業區重磅登場，一路展至6/19，讓全台賞花族有充足時間安排行程。

「尋覓美滿」裝置藝術模擬圖搶先曝光。圖／台七桃花源休閒農業區提供
「尋覓美滿」裝置藝術模擬圖搶先曝光。圖／台七桃花源休閒農業區提供

首度舉辦的「桃園繡球花季」主會場位於台七線14.5公里的枕頭山商圈，現場設有高3.5米、長11米的「尋覓美滿」裝置藝術，結合繡球藍色、紫色等各色繡球花形成最美打卡亮點，還能沿路行經各區免費欣賞花海、漫步枕頭山步道健行賞花。不僅如此，各農場也同步推出農事活動，像是採摘體驗、繡球花飾品DIY、射箭體驗等超過14種適合全家大小一起參與的活動。

「桃園繡球花季」串聯周邊農場及民宿，推出一系列活動。圖／台七桃花源休閒農業區提供
「桃園繡球花季」串聯周邊農場及民宿，推出一系列活動。圖／台七桃花源休閒農業區提供

消息公佈後，網友紛紛留言敲碗盼能提供接駁車或大眾運輸以便抵達，若有確定的最新交通資訊，udn旅遊將會再為各位讀者即時更新。

2021桃園繡球花季

活動時間：5/8-6/19 10：00-17：00
活動地點：桃園市復興區枕頭山商圈主花區（台七桃花源休閒農業區）
活動借問站：葉家千金，復興區丸山1-4號
入園資訊：全區免費賞花，如欲參與各農場農事體驗則額外收費

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