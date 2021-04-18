最強蔬食市集回歸！全新「艸食祭」2日限定，100款無肉料理必吃爆

誰說一定要有葷才算美食！去年11月首度登場高雄的蔬食市集「艸食祭」累積好口碑，今年以「遊牧食草」為主題重磅回歸，同樣座落愛河河畔，攜手超過100大品牌，打造多樣化的蔬食餐飲，不論是純素飲食，還是葷食餐飲品牌精心研發的無肉料理，絕對讓大家吃得健康又滿足，2日限定要把握！

圖為去年活動現場。圖／La Rue 文創設計臉書專頁

艸食祭2.0版本「遊牧食草」將於4/24、4/25登場，活動主打蔬食餐飲，季節著名蔬食品牌有像是去年曾一日快閃的「佛系蔬排」、精美的全植物甜點「SOi」、潮流髮廊結合素食的「儷名髮廊&餐廳」；主辦方亦邀請了許多葷食餐飲品牌，包含日式飯糰「森丸所」、「塔可燒」、屏東人氣咖啡廳「驛前大和咖啡館」等跨界設計新創無肉料理，而台南必吃「Umm Umm Bakery」的純素肉桂捲也是一大亮點。

台南「Umm Umm Bakery」為肉桂控的必吃清單之一。圖／Umm Umm臉書專頁 小餐車發跡的森丸所快閃高雄愛河。圖／森丸所臉書專頁

除了時尚級別的蔬食美食，現場也將有許多質感手作品牌，提醒各位艸食男女到訪現場記得隨時配戴口罩，若自備餐具則更環保、相對貼近「遊牧食草」理念呢，這場4月份最大蔬食市集千萬別錯過啦！

2021艸食祭 遊牧食草

地點：愛河河西路 ＆高雄市電影館前活動日期：4/24至4/25 15:00-21:00

圖／La Rue 文創設計臉書專頁

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