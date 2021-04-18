快訊

國發會證實 黃秋生已領到就業金卡

最強蔬食市集回歸！全新「艸食祭」2日限定，100款無肉料理必吃爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／La Rue 文創設計臉書專頁、Umm Umm臉書專頁、森丸所臉書專頁
圖／La Rue 文創設計臉書專頁Umm Umm臉書專頁森丸所臉書專頁

誰說一定要有葷才算美食！去年11月首度登場高雄的蔬食市集「艸食祭」累積好口碑，今年以「遊牧食草」為主題重磅回歸，同樣座落愛河河畔，攜手超過100大品牌，打造多樣化的蔬食餐飲，不論是純素飲食，還是葷食餐飲品牌精心研發的無肉料理，絕對讓大家吃得健康又滿足，2日限定要把握！

圖為去年活動現場。圖／La Rue 文創設計臉書專頁
圖為去年活動現場。圖／La Rue 文創設計臉書專頁

艸食祭2.0版本「遊牧食草」將於4/24、4/25登場，活動主打蔬食餐飲，季節著名蔬食品牌有像是去年曾一日快閃的「佛系蔬排」、精美的全植物甜點「SOi」、潮流髮廊結合素食的「儷名髮廊&餐廳」；主辦方亦邀請了許多葷食餐飲品牌，包含日式飯糰「森丸所」、「塔可燒」、屏東人氣咖啡廳「驛前大和咖啡館」等跨界設計新創無肉料理，而台南必吃「Umm Umm Bakery」的純素肉桂捲也是一大亮點。

台南「Umm Umm Bakery」為肉桂控的必吃清單之一。圖／Umm Umm臉書專頁
台南「Umm Umm Bakery」為肉桂控的必吃清單之一。圖／Umm Umm臉書專頁
小餐車發跡的森丸所快閃高雄愛河。圖／森丸所臉書專頁
小餐車發跡的森丸所快閃高雄愛河。圖／森丸所臉書專頁

除了時尚級別的蔬食美食，現場也將有許多質感手作品牌，提醒各位艸食男女到訪現場記得隨時配戴口罩，若自備餐具則更環保、相對貼近「遊牧食草」理念呢，這場4月份最大蔬食市集千萬別錯過啦！

2021艸食祭 遊牧食草

地點：愛河河西路 ＆高雄市電影館前
活動日期：4/24至4/25 15:00-21:00

圖／La Rue 文創設計臉書專頁
圖／La Rue 文創設計臉書專頁

延伸閱讀：

「台版吳哥窟」5/19起採預約入園！台南絕美廢墟古城重新開放

飯店Buffet吃到飽「買2送2、媽媽免費」！母親節5大餐廳優惠手刀衝

市集 蔬食 高雄旅遊 高雄美食

相關新聞

最強蔬食市集回歸！全新「艸食祭」2日限定，100款無肉料理必吃爆

誰說一定要有葷才算美食！去年11月首度登場高雄的蔬食市集「艸食祭」累積好口碑，今年以「遊牧食草」為主題重磅回歸，同樣座落愛河河畔，攜手超過100大品牌，打造多樣化的蔬食餐飲，不論是純素飲食，還是葷食餐

「台版吳哥窟」5/19起採預約入園！台南絕美廢墟古城重新開放、平日也能拍

台南秒出國景點新消息要筆記！隱身楠西的「萬佛寺」憑藉異國風屋頂設計、園內各式復古場景與浮雕，受封「台版吳哥窟」美名，3月曝光後大爆紅，成為新興朝聖點。園區最早期僅限週末、國定假日入園，經過十四年終將重

漫遊黃金麥田、題驗蚵農生活！ 2021金門石蚵小麥文化季，初夏來場金寧嘉年華

「金門石蚵小麥文化季」回來了！今年以「漫遊金寧」為主題邀請大家來金寧鄉，漫遊黃金麥田以及題驗蚵農生活，從4月11日起至5月22日有舉辦一系列歡樂有趣的活動等待大家來訪金！

台南首間7-11「OPEN! X Sanrio三麗鷗聯名主題店」登場！超萌場景、限定商品還能客製化T恤

7-ELEVEN人氣明星OPEN小將去年歡慶15周年生日打造「OPEN!家族主題店」，今年更邀請到超級萌友三麗鷗家族攜手...

高雄「3大收費景點」0元暢玩！天空廊道＋草泥馬免費拍，只到6月快衝

高雄是座美麗的城市，充滿許多自然與人文景觀。日前高雄市政府觀光局宣布延長「3大景點免費玩」活動，即日起至6月底，原本需收門票的景點，包含壽山動物園、旗津貝殼館與岡山之眼，現在直接免費爽玩。另小編同步加碼提供一處高雄旗津必去的免費景點，一起來看看吧！

「比演唱會門票還難搶」！ 太魯閣晶英秋季房開訂 網頁秒癱瘓

太魯閣晶英酒店今天中午開放9、10月秋季訂房，中午12點官網一開賣即湧入大量訂單，導致訂房系統癱瘓，甚至連帶晶華酒店集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。