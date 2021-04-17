「台版吳哥窟」5/19起採預約入園！台南絕美廢墟古城重新開放、平日也能拍

台南秒出國景點新消息要筆記！隱身楠西的「萬佛寺」憑藉異國風屋頂設計、園內各式復古場景與浮雕，受封「台版吳哥窟」美名，3月曝光後大爆紅，成為新興朝聖點。園區最早期僅限週末、國定假日入園，經過十四年終將重新正式開放參觀，不過5/19起入園全新採網路預約制並控管人數，以提升旅客參訪品質。

圖／台南市市長黃偉哲臉書

「萬佛寺」屋頂神似吳哥窟神廟建築群，而園內的「小普陀禪修公園」猶如一座斑駁古城，沿路可賞見精緻的浮雕和雕塑，還有全台最大的鐘乳石洞、「樹以牆為幹」的榕樹奇景，走到哪裡都能拍到何處。

圖／台南市市長黃偉哲臉書 圖／台南市市長黃偉哲臉書

台南市市長黃偉哲昨（16）日於臉書提及「台版吳哥窟」即將解除十四年封印重新開放，特別推薦這處隱藏版景點給民眾，並分享園內四大天王雕塑為必訪亮點，鐘乳石洞區還有燈光不怕摸黑走入，假日也能到群山圍繞的園區散步，照著暢遊一日遊行程免煩惱。

圖／台南市市長黃偉哲臉書

提醒大家園區將由5/19起，全面採入園「預約制」及「人數控管」，屆時無預約者或團體皆以總人數控管為主，視情況安排排隊候補。而官方也宣佈今日將推出「網路預約登記」，網站開通後將不再受理電話預約，有興趣的前往的人預約前也可先至官網詳閱注意事項，屆時到場遵守相關規則，當個有素質的旅客。

「楠西萬佛寺」小普陀山禪修公園

地點：台南市楠西區照興里興北73之5號開放時間：08:00-17:00（最後入園時間16:00；週一二休園）

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