高雄「3大收費景點」0元暢玩！天空廊道＋草泥馬免費拍，只到6月快衝

高雄是座美麗的城市，充滿許多自然與人文景觀。日前高雄市政府觀光局宣布延長「3大景點免費玩」活動，即日起至6月底，原本需收門票的景點，包含壽山動物園、旗津貝殼館與岡山之眼，現在直接免費爽玩。另小編同步加碼提供一處高雄旗津必去的免費景點，一起來看看吧！

壽山動物園

壽山動物園至今已有超過40年的歷史，前身為「西子灣動物園」，也是南台灣最大的動物園，除了有數十種動物可供觀賞以外，還有兒童牧場親近體驗與遊園小火車等服務，園內也提供餐飲服務，非常適合大小朋友在這裡待一整天。值得注意的是，日前壽山動物園宣布將於6月進行休園整修，所以想要「0元」體驗入園的遊客們，務必把握機會喔！

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話 : 07-5215187

營業時間：09 : 00至17 : 00( 週一固定為園休日)

圖／IG網友Pin授權

圖／圖／壽山動物園官網

旗津貝殼館

旗津貝殼管其實就位於旗津區一帶，號稱是國內最大的貝殼展示館，因為館內展演高達「2000」多種的貝類標本，也會提供不同貝殼的基本介紹，其他還有珍貴的貝類，像是二枚貝、龍宮貝與黑星寶螺等，網友也紛紛表示館外的貝殼藝術裝置也非常適合打卡拍照，甚至館外也可以來場「電動單車遊」，一般收費全票是需要30元，現在直接免費入場，爸爸媽媽快帶小朋友一起認識貝殼吧！

地址：高雄市旗津區旗津三路887號2F

電話：886-7-5718920

營業時間：09 : 00至17 : 00( 週一固定為休館日)

圖／高雄旅遊網官網

圖／高雄旅遊網官網

岡山之眼

岡山之眼是2018年開幕的天空迴廊道，也被網友譽為高雄最美的天空廊道，全長88公尺，廊高則有約40公尺，過去三年常常吸引許多遊客美拍打卡，不過一般平常的價格全票需80元，半票則有30元，若超過20人以上有團體票8折優惠喔，所以趁現在把握「0元優惠」好康吧，剛好現在春天即將進入夏天之際，天氣爽朗，非常適合拍照留念喔！

地址：高雄市岡山區大莊路80巷

開放時間：平日09 : 00至17 : 00，假日至18：00( 週一固定為休館日)

圖／IG網友Pin授權

圖／IG網友Neil尼歐牛授權

另外，小編還想私心推薦鮪魚旗津區的「旗津海珍珠」，是一座位於高雄旗津海岸公園上的公共藝術，由於鄰近海邊，很適合夕陽將至時，在這裡漫遊散步，沐浴於海風的吹拂之中，非常療癒，過去也有很多高雄的應屆畢業生，會在這裡一起記錄「美好的回憶」，趁天氣好時，快揪團一起來旗津跟海珍珠拍照吧。

地址：高雄市旗津區旗津三路

圖／IG網友1022_lian授權

圖／IG網友陳柚子授權

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