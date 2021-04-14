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大人限定！全台首創「18禁樂園」免費入場，告解室、素人AV面試8大展間開放

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
全台首個「18禁樂園」共有8大原創主題房，結合不同元素打造獨特大人式體驗。圖／小鹿文娛提供
全台首個「18禁樂園」共有8大原創主題房，結合不同元素打造獨特大人式體驗。圖／小鹿文娛提供

小孩勿入！小鹿文娛集團旗下的「路徒PLUS行旅」日前變身期間限定的「18禁樂園」，12樓空間打造成「2021直擊！真實場域の情慾流動」展場，截至4/30開放民眾免費入場，盡情參觀大人遊樂場。

圖／小鹿文娛提供
圖／小鹿文娛提供

「小鹿文娛」將「路徒PLUS行旅」12樓空間改造成全台首個「18禁樂園」，從​1人探索、1.5人獵奇、2人歡愉及LGBT多元視角出發，邀請大家一起勇敢直視人性慾望，並期待翻轉一般人對旅店房間的刻板印象。

此次展覽以「純、惑、仙、虹」為概念，攜手「米蘭歐森」、「喇叭吮」、「DICK19」、「陳建威」藝術創作者，共同打造8大情慾展間，像是情慾舞台、情慾告解室等，而話題性最高的原創主題房為「DICK19」的「素人AV模擬面試場景」，民眾可免費報名、實際體驗AV真實生活。

圖／小鹿文娛提供
圖／小鹿文娛提供
圖／小鹿文娛提供
圖／小鹿文娛提供

小鹿文娛提到，展期初期民眾到場都偏壓抑及膽怯，隨著討論度增加，有不少情侶觀眾都更加放得開，親自示範不同的拍照姿勢，創造屬於自己的玩法。值得一提的是，4/17、4/24的14:00至17:00也將特別設置深夜放電所，提供民眾《我愛你十分鐘》限定療慾互動，4/30當晚也有閉展講座，邀請著名表演藝術團體「皮繩愉虐邦」分享，欲參加者可事前報名預約。

2021直擊！真實場域の情慾流動

地點：台北市忠孝西路一段80號12樓（路徒PLUS行旅 12F）
開放時間：週二至週五 18:00～21:00；週六日 09:00～18:00

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