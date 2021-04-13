史上最狂「皮克斯ｘ福隆沙雕季」5月登場！8公尺「玩具總動員沙雕」要搶拍，靈魂急轉彎也有

皮克斯動畫電影的鐵粉要哭了！2021福隆沙雕季首次攜手皮克斯動畫，打造全亞洲首場「皮克斯沙雕展」，大銀幕中的人氣角色通通化身巨型沙雕，其中高達8公尺的「玩具總動員」更是引爆期待，大家5月可以準備衝一波啦！

圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣

每年於「福隆海水浴場」登場的「福隆沙雕季」為當地夏日限定的最大亮點活動，每季吸引大批旅客前往搶拍，今年更破天荒以迪士尼旗下的皮克斯動畫，將電影中的動畫巨星及經典場景變身成近在咫尺的沙雕，沙雕作品模擬圖曝光後令粉絲們興奮不已。2021福隆沙雕季將於5/28正式開跑，展期長達94天，主雕為8公尺「玩具總動員」，屆時將能看見由胡迪、巴斯光年、三眼怪為主領軍的《玩具總動員》經典角色，絕對是粉絲最強福利。

圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣 圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣

不僅如此，本次展覽總計將超過45件作品，包含《汽車總動員》、《怪獸電力公司》、《蟲蟲危機》，而即將角逐奧斯卡最佳動畫的《靈魂急轉彎》亦會同步現身黃金沙灘上，供民眾自由欣賞。除了吸睛的創作，現場也將有四座互動式沙雕，大家可以實際走入沙雕一併美拍，像是可以加入毛怪、大眼怪，在學生證造景拍照，目前專業沙雕團隊正如火如荼創作中，大家先列入旅遊清單，一起靜候最新消息吧！

圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣

2021福隆國際沙雕藝術季

地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）展期：5/28至8/29

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