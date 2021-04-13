快訊

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

新冠境外移入+4！旅居菲國5旬男緊急返台就醫 入境確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上最狂「皮克斯ｘ福隆沙雕季」5月登場！8公尺「玩具總動員沙雕」要搶拍，靈魂急轉彎也有

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣
圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣

皮克斯動畫電影的鐵粉要哭了！2021福隆沙雕季首次攜手皮克斯動畫，打造全亞洲首場「皮克斯沙雕展」，大銀幕中的人氣角色通通化身巨型沙雕，其中高達8公尺的「玩具總動員」更是引爆期待，大家5月可以準備衝一波啦！

圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣
圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣

每年於「福隆海水浴場」登場的「福隆沙雕季」為當地夏日限定的最大亮點活動，每季吸引大批旅客前往搶拍，今年更破天荒以迪士尼旗下的皮克斯動畫，將電影中的動畫巨星及經典場景變身成近在咫尺的沙雕，沙雕作品模擬圖曝光後令粉絲們興奮不已。2021福隆沙雕季將於5/28正式開跑，展期長達94天，主雕為8公尺「玩具總動員」，屆時將能看見由胡迪、巴斯光年、三眼怪為主領軍的《玩具總動員》經典角色，絕對是粉絲最強福利。

圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣
圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣
圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣
圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣

不僅如此，本次展覽總計將超過45件作品，包含《汽車總動員》、《怪獸電力公司》、《蟲蟲危機》，而即將角逐奧斯卡最佳動畫的《靈魂急轉彎》亦會同步現身黃金沙灘上，供民眾自由欣賞。除了吸睛的創作，現場也將有四座互動式沙雕，大家可以實際走入沙雕一併美拍，像是可以加入毛怪、大眼怪，在學生證造景拍照，目前專業沙雕團隊正如火如荼創作中，大家先列入旅遊清單，一起靜候最新消息吧！

圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣
圖／福容大飯店提供©迪士尼台灣

2021福隆國際沙雕藝術季

地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）
展期：5/28至8/29

延伸閱讀：

宜蘭最新景點「天空之城」成打卡夯點！空中城堡必拍/a>

神還原千本鳥居！桃園龍潭1000坪「手信霧隱城」秒飛日本，試營運優惠到5月

沙雕 福隆 展覽 大台北旅遊 熱門打卡

相關新聞

史上最狂「皮克斯ｘ福隆沙雕季」5月登場！8公尺「玩具總動員沙雕」要搶拍，靈魂急轉彎也有

皮克斯動畫電影的鐵粉要哭了！2021福隆沙雕季首次攜手皮克斯動畫，打造全亞洲首場「皮克斯沙雕展」，大銀幕中的人氣角色通通化身巨型沙雕，其中高達8公尺的「玩具總動員」更是引爆期待，大家5月可以準備衝一波

原來現在紅這個！「跟著食物去旅行」不一樣的團隊玩法x特別的秘食體驗

不知道部門活動要做什麼嗎？讓小編推薦你玩在地的玩法、吃尚清ㄟ料理！無論是要跟三五好友一起做菜搏感情，還是想和不熟的同事玩料理大亂鬥從此變成好麻吉，來來來～讓我們深入在地，從拔菜到牽牛、從部落到海邊，給你有別以往最SPECIAL的體驗。

整個城市都是我的遊戲場！十大戶外實境解謎快揪好友燒腦玩一波

整座城市都是遊戲場！你享受和朋友一起推理解謎的樂趣，但又覺得每次都僅限於同一個空間是否太無聊？近年超夯的戶外實境遊戲，只要帶上手機和遊戲包，立刻讓你熟悉的城市變成兇殺案現場、詭異鬼屋甚至是千年後的世界

五星「台北美福」攜手溫泉飯店推「2泊4食」下殺2.9折！ 遇假日不加價、還能爽吃Buffet

隨著天氣漸暖，更多人開始會規劃許多出遊行程，知名五星「台北美福大飯店」攜手蘊泉庄溫泉飯店即日起推出「二泊四食」住宿專案，並享超狂約2.9折優惠，還不用連續入住、遇假日超佛還不加價與爽吃Buffet早餐，母親節快到了，是時候犒賞家人的時候了，快揪團預訂起來！

買一晚送一晚！台北士林萬麗 X 台中豐邑 新雙城之旅

「買一晚送一晚」優惠再來！去年底全新營運、專為千禧世代量身打造的「台中豐邑Moxy酒店」，即日起與萬豪集團旗下姊妹飯店「...

六福村「穿動物裝」門票199！姓名與動物同音也有優惠

結合遊樂園與動物園的六福村，即日起至5月31日推出新一季「動物派對」，同步推出門票優惠，凡是搭配主題全身動物變裝入園的遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。