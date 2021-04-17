漫遊黃金麥田、題驗蚵農生活！ 2021金門石蚵小麥文化季，初夏來場金寧嘉年華

金門石蚵小麥文化季去年因爲疫情停辦，今年以「2021石蚵小麥文化季之漫遊金寧活動」回歸，將於4月11日起至5月22日舉辦，金寧鄉長楊忠俊表示，因疫情衝擊，金門觀光旅遊業面對嚴峻挑戰，所以今年「石蚵小麥文化季」活動將突破轉變，首創透過專業鈞豐創意公司設計與地景結合規劃「麥田滑步車闖關體驗」及期間限定的「互動式田間裝置藝術」，親子療癒漫遊金寧。

也特別在兒童節前夕4月3日在金寧鄉公所，邀請專業畫師來指導民眾牛板親子彩繪，參與有金門四所學校小朋友們、社區發展協會鄉親，齊心協力共同創作金寧地景「牛」裝置藝術，為「石蚵小麥文化季」未來1個月活動拉開序幕。

圖片來源：金寧鄉公所 粉絲專頁

社區民眾及小朋友們透過巧思與創意，將彩繪板裝飾在牛板大道「頂林路」至「雙鯉圓環」兩側，共同創作出最美金寧地景，參與本次親子彩繪活動小朋友及家長在歡笑聲提前度過一個溫馨色彩繽紛兒童節。

圖片來源：樂遊金門 粉絲專頁

金門每年3月到5月是小麥與石蚵盛產的季節，海邊有一望無際滿滿的石蚵田，岸上則是一片片金黃色麥田隨風起舞，景緻十分唯美很適合初夏來張網美照打卡！金門石蚵因養殖方式不同，生長在海裡，所以口感不同於台灣的蚵，小顆且營養成分更高，一定要趁季節好好品嚐一番！

圖片來源：樂遊金門 粉絲專頁

「2021石蚵小麥文化季」活動期間有精彩可期的表演、競賽、闖關等趣味體驗，還有首次為應屆畢業生所舉辦的未成年告白主張活動。今年石蚵小麥文化季特別與「鄉轄社區發展協會」合作推出在地生活體驗，包括「金寧鄉安岐社區發展協會」推出的「紅龜粿手作」和「慢遊社區生活體驗」，以及「古寧頭社區發展協會」推出的「探索石蚵林」活動。

報名分為兩部分，鄉公所先開放部分梯次供旅行社報名，之後公所將另開放多場梯次供所有遊客及島民參與，為養成「使用者付費」概念，在地生活體驗活動，每位參加者需付新台幣100元行政費。

圖片來源：樂遊金門 粉絲專頁

4月11日開幕活動當天規劃有闖關扭蛋送好禮(最大禮滑步車一台以及鬼滅之刃系列產品)、麥田滑步車闖關體驗、期間限定互動式田間裝置藝術、特色園遊會、宣導攤位大集合、石蚵手作DIY體驗，小麥創意DIY體驗等，還有精彩的節目表演以及吹泡泡達人大頭哥哥帶全家大小朋友一同玩樂趣！系列活動中，剝蚵比賽今年因疫情關係雖縮小規模，但仍著重在競技樂趣，並提供優質獎品，希望有興趣鄉親及遊客踴躍報名參加。

圖片來源：樂遊金門 粉絲專頁

也提醒大家出門參加活動記得全程戴口罩，勤洗手，防疫新生活從你我做起！此外，金寧鄉公所也會陸續設置一連串的地景作品，詳情地點會在金寧鄉公所粉絲專頁陸續公布。

整體以童話與嘉年華為主題發想，帶動拍照打卡熱潮，呈現在金寧鄉大街小巷與麥田中等，各項作品預告如下：

1、童話嘉年華麥田風光，七隻小羊為主題，麥田迷宮滑步車道。

2、童話嘉年華麥田風光，三隻小豬為主題，麥穗遊憩小物。

3、童話嘉年華麥田風光，風車廊道(拍照打卡景點)。

4、地景藝術，牛板大道(與在地師生及在地協會共同創作的牛板親子彩繪作品，對社區對家鄉的各式想像，設置於頂林路至雙鯉圓環的兩側綠籬)

5、北山播音牆迷彩大喇叭與未成年主張的高台。

6、3D立體互動拍照彩繪牆(位於「為什麼來金門彩繪大排水溝」上)

7、金寧鄉公所入口意象(裝置藝術)

2021金寧鄉石蚵小麥文化季

開幕活動：2021年4月11日(日) 09:00-17:30

活動日期：2021年4月11日起至2021年5月22日止

活動地點：和平紀念園區

連絡電話：金寧鄉公所 陳先生 082-325610；農業試驗所 余小姐 082-332074

各活動時間及地點以主辦單位最新公告為主





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