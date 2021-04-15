宜蘭隱藏版花海秘境！上萬株「孤挺花」盛開齊放成彩色天堂

宜蘭的久雅植科占地約三公頃，是台灣目前栽種面積最大的專業栽培場，園區內種植三十萬株以上的孤挺花，花季期間平均開花的數量為八萬株，販賣的品種更是多達四十種，從深紅、粉紅、淡粉、粉白相間等各種花色通通都有。每年的三月至五月是孤挺花盛開期，今年預估花況會一路維持到五月初左右，而來到久雅植科若想要有專人導覽需三日前預約，可安排時段為每日的早上十點至下午三點，導覽的名額有限記得先預約喔！

平時不與其它花草爭奇鬥艷的孤挺花，一年僅盛開一個月的花期，花朵碩大艷麗又燦爛耀眼，孤挺花有個可愛的別名為「阿瑪麗麗絲」，源自於古羅馬詩人在田園詩中歌詠的牧羊女名字，也透露了浪漫、鄉野的氣息，而孤挺花的花語為渴望愛情，更為其添加浪漫的氛圍。

久雅植科

園區地址：宜蘭縣礁溪鄉匏崙村匏杓崙路98-5號

開放時間：2021/03/27-2021/05/02 每日9:00-16:00(實際結束時間將視花況調整)

入園費用：5個人以內(含5人)收費1000元/ 5個人以上每多一人多收200元(可全額折抵園內之花卉產品)





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