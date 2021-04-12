五星「台北美福」攜手溫泉飯店推「2泊4食」下殺2.9折！ 遇假日不加價、還能爽吃Buffet
隨著天氣漸暖，更多人開始會規劃許多出遊行程，知名五星「台北美福大飯店」攜手蘊泉庄溫泉飯店即日起推出「二泊四食」住宿專案，並享超狂約2.9折優惠，還不用連續入住、遇假日超佛還不加價與爽吃Buffet早餐，母親節快到了，是時候犒賞家人的時候了，快揪團預訂起來！
五星台北美福大飯店位於台北大直河岸旁，高樓坐擁台北都市景致，且採用新古典建築為設計風格，彷彿走進歐洲，享受古典極致體驗。除此之外，還有戶外恆溫游泳池，能迎接即將到來的夏天消暑一番。而位於淡水的蘊泉庄溫泉飯店是號稱「結合藝術與典雅品味」的高級溫泉飯店，透過溫泉可以洗滌一身疲憊與壓力，好好放鬆。
這回兩家飯店攜手推出「雙饗美福 逸遊蘊泉」二泊四食專案，原市價共58,484元，現在祭出兩人入住超狂約2.9折，只要16,800元（已含稅與服務費），且可以彈性安排時間，不需要連續入住、假日完全不額外加價，專案內容享台北美福大飯店的彩匯Buffet早餐兩客、GMT義大利餐廳自由選擇午晚餐，爽吃美國肋眼心或菲力牛排套餐；而蘊泉庄溫泉飯店則提供「蘊木盒」套餐式早餐，可在床上慵懶享受早餐，還能在日蘊堂餐廳選擇雙人精緻午或晚餐，若有吃素者可提前告知更換菜色喔！
值得注意的是，此專案可購買時間為即日起至6月30日，預訂時，可優先選擇入住的飯店，並於住宿時會再提剩餘一晚的另一家住宿券，還可以延長此券使用至8月31日喔，平假日都適用，建議提早訂房，以免向隅喔。更多專案內容可查詢官網或附圖檢閱。
台北美福大飯店
電話：886-2-7722-3399
地址：台北市中山區樂群二路55號
官網：https://www.grandmayfull.com/
蘊泉庄溫泉飯店
電話： 886-2-26227888
地址：新北市淡水區淡金路79巷18號
官網：https://www.yunestatehotel.com/
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