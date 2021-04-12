整個城市都是我的遊戲場！十大戶外實境解謎快揪好友燒腦玩一波

整座城市都是遊戲場！

你享受和朋友一起推理解謎的樂趣，但又覺得每次都僅限於同一個空間是否太無聊？近年超夯的戶外實境遊戲，只要帶上手機和遊戲包，立刻讓你熟悉的城市變成兇殺案現場、詭異鬼屋甚至是千年後的世界！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點網友熱議的十大戶外實境解謎遊戲，透過遊戲包配合手機APP，讓博物館、紀念園區甚至是整座城市都成為你的遊樂場，快揪好友一起來燒腦一波，用不同方式窺探城市角落的樣貌！

image source:奇美博物館

NO.10 制裁者

由笨蛋工作室出產的《制裁者》以網路世代作為故事主軸，玩家將成為網路鄉民，面對「高材生虐貓事件」許多網友恨之入骨，如果能掌握足夠證據，則可透過「制裁者」網站伸張正義。玩家將利用「三腳貓工具」配合手機進行遊戲，擬真的「PTT介面」加上大量的文字閱讀謎題，讓玩家直呼「遊玩的過程好像當下真的在發生」，《制裁者》還有出居家版，讓你不用出門也能體會到刺激的解謎遊戲。

遊戲地點：台北市溫州街、台大校園周圍

遊戲時間：約4－5小時

建議人數：4人

官方網站：笨蛋工作室

NO.9 北城清涼記

《北城清涼記》是「城市尋寶」第七彈，主題圍繞在乙未割台的台北城狀況，玩家要找出「台灣民主國總統印」，由於遊戲有「日記」設定，讓許多玩家直呼「融入感更強」，故事也比先前推出的淡水、木柵動物園等更有帶入感，「跟現地歷史景物結合方面做得很不錯」、「解謎過程非常舒暢」，不過提醒有興趣的玩家們，如果想要體驗要記得提前預約，為避免影響遊戲體驗，主辦方會控管每日遊戲人數。

遊戲地點：台北舊城區，捷運小南門站出發

遊戲時間：約4 ～6小時

建議人數：2～8人

官方網站：城市尋寶

NO.8 魔幻海角：森林的試煉

墾丁國家森林遊樂區以「森林生態」為主題，推出實境遊戲《魔幻海角：森林的試煉》，讓民眾用「解謎、闖關」的方式進行，破解7大謎題關卡，還能在搜查推理過程中，認識恆春半島特有生物及生態美景，網友大讚「寓教於樂的遊戲」、「幾題難易度適中，不會無聊也不會玩不下去」、「故事很好看」、「讓逛園區更有趣」。

遊戲地點：墾丁國家森林遊樂區

遊戲時間：不限時間，最快2.5～3小時

建議人數：2～6人



官方網站：墾丁國家森林遊樂區

image source: 屏東林區管理處

NO.7 超自然委託

日本恐怖大師「伊藤潤二」授權的VR實境戶外遊戲《超自然委託》，用經典角色雙一、富江帶你重新認識臺北城！故事背景建立在玩家收到一封來自束野 稜的信件，讓玩家以台大醫院4號出口為起始點，一關一關破解謎題，一窺臺北城百年以來的歷史變化，利用手機搭配謎題包裡的VR眼鏡，還能看到血玉樹、摩艾巨石等經典場景出現在你眼前，《超自然委託》有根據人數分為散步包、詛咒包、終極包，網友大讚「謎題難度適中」、「很好玩」。

遊戲地點：台大醫院、二二八紀念公園、中山堂、北門廣場

遊戲時間：約3 ～5小時

建議人數：2～4人

官方網站：超自然委託

NO.6 下一個被害者

被稱為台劇高度的Netflix 《誰是被害者》設計團隊與遊戲設計工做事聯手推出《下一個被害者 THE VICTIMS' GAME》，玩家將扮演刑警，與劇中角色聯手，在台北街頭偵破智慧詭奇犯案手法，故事設定在相距數百公尺的3棟樓頂，發現3具槍殺後遭焚燒的屍體，且3名被害者的驗屍結果，都是在同一時間死亡，玩家要利用現場景物與遊戲道具，釐清線索街頭辦案！網友表示「各種精美道具、內容與周遭景點融合」、「題目不難但滿有挑戰」、「適合新手」。

遊戲地點：台北市區，捷運中山站至林森北路一帶

遊戲時間：約2.5～3小時

建議人數：2～5人

官方網站：聚樂邦

NO.5 諾亞計畫

遊戲設計工作室「聚樂邦」與台灣歷史博物館聯手推出的《諾亞計畫》，玩家將透過手中裝置，與西元 2140 年的研究人員「喬森」進行通訊，並依循喬森的指示，在臺博館動植物標本與化石之間探索搜查，拯救人類，解密過程中還能認識生物，吸收新知，網友表示「遊戲內容很紮實」、「劇情很豐富」、「會很認真的把博物館逛完」。

遊戲地點：國立臺灣博物館

遊戲時間：約3 ～3.5小時

建議人數：2～5人

官方網站：聚樂邦





NO.4 這不是死了一個人的問題

改編自台灣真實社會案件的《這不是死了一個人的問題》，考驗玩家的「邏輯推理」與「觀察分析」，是一款司法戶外實境遊戲，故事從一具女屍開始，玩家將深入探索台北市西區蒐集證詞和證據，經歷刑事訴訟的每個階段，並作出判決，網友表示「每個人看法不同卻要下一樣的判決，很有趣」、「這是一款沒有正確答案的遊戲」。

遊戲地點：捷運龍山寺站至小南門站周邊

遊戲時間：約2 ～3小時

建議人數：3～6人

官方網站：聚樂邦





NO.3 穹頂計畫

《穹頂計畫》將台南奇美博物館化作追查藏寶真相的遊戲空間，玩家扮演獵人團「六奇士」在各個展廳中利用手機、道具、展品一邊解謎，一邊認識精彩藏品，趣味刺激堪比《達文西密碼》，由於過程以搜查為主，有玩家表示「每一題都要耗費滿多時間」、「玩到後面都用意志力撐」，但謎題跟作品緊密相扣，讓網友大讚很好玩！

遊戲地點：台南奇美博物館

遊戲時間：約3～4小時

建議人數：3～6人

官方網站：聚樂邦

NO.2 浮世百願

有別於一般的戶外實境遊戲，《浮世百願》是款結合真人舞台戲劇與互動解謎元素的「沉浸式遊戲」，分為「家丁」、「賓客」兩種路線，賓客可體驗10種專屬角色劇情，家丁則與團隊一起破解謎題，專業演員近距離演出、震撼聲光效果，還能夠換上戲服讓你更融入劇情，網友大讚「雙線體驗超有趣」、「很特別的遊戲體驗」、「佈景超華麗」。

集合地點：台北市大同區迪化街一段 368 號

遊戲時間：120分鐘

建議人數：10人（需預約）

官方網站：笨蛋工作室

NO.1 為匪宣傳

首款白色恐怖實境遊戲《為匪宣傳》，以1970年代白色恐怖為故事背景，遊玩地點設立在白色恐怖景美紀念園區，讓玩家一瞥1970年代關押在景美看守所政治犯的人生。玩家將以後代子孫的視角，找尋阿公的身世之謎，謎題用寫著年代的信封裝起，下載APP即可照順序跟著關卡體驗，玩家表示「當下很多感觸很多感慨」、「故事很簡單卻很真實」、「玩完再聽導覽很有收穫」。

遊戲地點：白色恐怖景美紀念園區

遊戲時間：2～4小時

建議人數：4人

官方網站：為匪宣傳





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月09日至2021年04月08日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『戶外實境遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



