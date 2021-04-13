原來現在紅這個！「跟著食物去旅行」不一樣的團隊玩法x特別的秘食體驗

不知道部門活動要做什麼嗎？讓小編推薦你玩在地的玩法、吃尚清ㄟ料理！無論是要跟三五好友一起做菜搏感情，還是想和不熟的同事玩料理大亂鬥從此變成好麻吉，來來來～讓我們深入在地，從拔菜到牽牛、從部落到海邊，給你有別以往最SPECIAL的體驗。

跟著食物去旅行-農村廚房

農事體驗x手作料理

▲跟著食物去旅行-台中私房雨露藏山料理。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

食農教育在國外風行多年，近年來台灣也開始醞釀「農村廚房」的旅遊型態，讓我們從產地到餐桌認識在地好味和食物的來源。農村漁村裡飽含果甜、菜香、魚鮮和濃濃的人情味，讓我們靠山吃山、靠海吃海，透過接近食物的產地認識食材和在地故事；透過和農場主人學習廚藝把山海好味送入口中。在這趟旅程裡以食物為載體，讓我們珍視對大地的景仰、土地的認同和台式好味的驕傲！

▲跟著食物去旅行-台南仙湖農場放伴午宴。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

果棚下的田園約會

田園餐會x果園饗宴

▲跟著食物去旅行-新峰農場葡萄藤下私廚饗宴。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

「食在地、吃當季」用自然原味回歸心的原位，放慢日常的步調在田園裡，聽在地達人敘述當地故事、介紹果園特色，並坐在果園的藤蔓下享受私廚午餐帶給你的視味覺享受。走向戶外在果香繚繞和蟲鳴鳥叫的伴隨下，享受樸質簡單、愜意舒適的午後時光。

▲跟著食物去旅行-宜蘭隱藏田野間的無菜單饗宴。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

團隊料理大PK

透過料理引導團隊合作討論

▲跟著食物去旅行-台北農村裡的戰鬥廚房。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

從工作的分配、突發狀況的解決、到色香味俱全的上菜，整個廚房裡的工作就像公司間完成任務時的協調運作。利用在地的食材讓同仁同心完成烹飪任務，培養好默契別再只是窩在辦公室，一起出外走走透過趣味競賽「以玩培力」！

▲跟著食物去旅行-宜蘭百年市場一日職人挑戰賽。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

共煮共玩交朋友

一起Cooking！培養情感結交朋友

▲跟著食物去旅行-培養情感結交朋友。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

飲食文化大至中西的風味不同，小至每個家庭烹調的方式所異。每一個人做料理的方式，可能受家庭、口味、飲食經驗的影響。You are what you eat.「吃」就像生活的縮影，在和三五好友邊煮邊玩的過程，可以看到每個人做菜的方式、口味都不太一樣，藉此更認識你的朋友也在做菜和用餐過程結交新朋友。無論是一人做一道菜一起分享，還是夥伴一起協作競賽，都是聯繫情誼的有趣好方法。

▲跟著食物去旅行-廚藝實作團隊建立。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

部落食尚之美

部落特色x原民美味

▲跟著食物去旅行-永康部落獵人餐桌。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

有一句話是這麼說的：「當我們越接近食物的產地，越能感受大地的能量，進而更加惜福與感恩。」在部落裡取之於大地、用之於大地，每道菜都充滿與腳下這片土地的連結。傳統的香料食材，可以簡單烹煮品嚐原汁原味，也可以放入創意成為創新的原式甜點，把部落的特色、族人的祝福、對大地的感謝融進食物裡，遠離城囂從食道到與自然的相處之道讓我們給自己的生活添味！

▲跟著食物去旅行-金崙部落野餐。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

食育酷樂園

職人體驗x地方好食材

▲跟著食物去旅行-宜蘭『超蝦』生態體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

透過職人體驗發掘每個地方的生活樣態，宜蘭結合山海文化和乾淨的空氣與水質，成為許多新鮮食材的產地。像是蘭楊蟹莊的無毒養殖泰國蝦，以及竭力保留牛耕方式與記憶的牛頭司，透過食育酷樂園計畫讓你用「體驗」來認識當地的職人與好食材。

▲跟著食物去旅行-宜蘭放牛班的「黃金」假期。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」