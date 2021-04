原來現在紅這個！「跟著食物去旅行」不一樣的團隊玩法x特別的秘食體驗

不知道部門活動要做什麼嗎?讓小編推薦你玩在地的玩法、吃尚清ㄟ料理!無論是要跟三五好友一起做菜搏感情,還是想和不熟的同事玩料理大亂鬥從此變成好麻吉,來來來~讓我們深入在地,從拔菜到牽牛、從部落到海邊,給你有別以往最SPECIAL的體驗。

跟著食物去旅行-農村廚房

農事體驗x手作料理

▲跟著食物去旅行-台中私房雨露藏山料理。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

食農教育在國外風行多年,近年來台灣也開始醞釀「農村廚房」的旅遊型態,讓我們從產地到餐桌認識在地好味和食物的來源。農村漁村裡飽含果甜、菜香、魚鮮和濃濃的人情味,讓我們靠山吃山、靠海吃海,透過接近食物的產地認識食材和在地故事;透過和農場主人學習廚藝把山海好味送入口中。在這趟旅程裡以食物為載體,讓我們珍視對大地的景仰、土地的認同和台式好味的驕傲!

▲跟著食物去旅行-台南仙湖農場放伴午宴。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

果棚下的田園約會

田園餐會x果園饗宴

▲跟著食物去旅行-新峰農場葡萄藤下私廚饗宴。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

「食在地、吃當季」用自然原味回歸心的原位,放慢日常的步調在田園裡,聽在地達人敘述當地故事、介紹果園特色,並坐在果園的藤蔓下享受私廚午餐帶給你的視味覺享受。走向戶外在果香繚繞和蟲鳴鳥叫的伴隨下,享受樸質簡單、愜意舒適的午後時光。

▲跟著食物去旅行-宜蘭隱藏田野間的無菜單饗宴。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

團隊料理大PK

透過料理引導團隊合作討論

▲跟著食物去旅行-台北農村裡的戰鬥廚房。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

從工作的分配、突發狀況的解決、到色香味俱全的上菜,整個廚房裡的工作就像公司間完成任務時的協調運作。利用在地的食材讓同仁同心完成烹飪任務,培養好默契別再只是窩在辦公室,一起出外走走透過趣味競賽「以玩培力」!

▲跟著食物去旅行-宜蘭百年市場一日職人挑戰賽。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

共煮共玩交朋友

一起Cooking!培養情感結交朋友

▲跟著食物去旅行-培養情感結交朋友。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

飲食文化大至中西的風味不同,小至每個家庭烹調的方式所異。每一個人做料理的方式,可能受家庭、口味、飲食經驗的影響。You are what you eat.「吃」就像生活的縮影,在和三五好友邊煮邊玩的過程,可以看到每個人做菜的方式、口味都不太一樣,藉此更認識你的朋友也在做菜和用餐過程結交新朋友。無論是一人做一道菜一起分享,還是夥伴一起協作競賽,都是聯繫情誼的有趣好方法。

▲跟著食物去旅行-廚藝實作團隊建立。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

部落食尚之美

部落特色x原民美味

▲跟著食物去旅行-永康部落獵人餐桌。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

有一句話是這麼說的:「當我們越接近食物的產地,越能感受大地的能量,進而更加惜福與感恩。」在部落裡取之於大地、用之於大地,每道菜都充滿與腳下這片土地的連結。傳統的香料食材,可以簡單烹煮品嚐原汁原味,也可以放入創意成為創新的原式甜點,把部落的特色、族人的祝福、對大地的感謝融進食物裡,遠離城囂從食道到與自然的相處之道讓我們給自己的生活添味!

▲跟著食物去旅行-金崙部落野餐。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

食育酷樂園

職人體驗x地方好食材

▲跟著食物去旅行-宜蘭『超蝦』生態體驗。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

透過職人體驗發掘每個地方的生活樣態,宜蘭結合山海文化和乾淨的空氣與水質,成為許多新鮮食材的產地。像是蘭楊蟹莊的無毒養殖泰國蝦,以及竭力保留牛耕方式與記憶的牛頭司,透過食育酷樂園計畫讓你用「體驗」來認識當地的職人與好食材。

▲跟著食物去旅行-宜蘭放牛班的「黃金」假期。(圖/Tripbaa趣吧!自由行專家)

想知道更多旅遊資訊,請上「Tripbaa趣吧!亞洲自由行專家」