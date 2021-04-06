嘉義人尖叫！「IKEA嘉義店」確定今年快閃登場　IKEA霜淇淋、人氣肉丸吃得到

嘉義人等到了！連鎖家具店IKEA日前於徵才網站悄然徵募「嘉義快閃店」短期兼職人員，意外曝光展店新計劃，掀起在地人熱議，雖尚未公佈確切開幕時間，但也代表嘉義民眾即將也有IKEA能夠開逛，除了經典商品，預計人氣美食也將同步進駐，令網友興奮不已。

IKEA敦北店早前無預警宣佈4/26熄燈，讓許多台北人難過感歎回憶不再，但官方也火速宣佈內湖店4/28新登場，安排另一據點供民眾開逛。而這回嘉義悄然於線上公佈徵才職缺，除了明確的「嘉義快閃店」標題，內文工作需求也包含餐飲服務（冰淇淋）、食品備料等，讓人忍不住期待可以吃到IKEA瑞典餐廳美食，還有嘗鮮必吃的20元霜淇淋。

另外，地點雖無特別公開，但工作地點預計為嘉義文化公園，而從職缺報到日來看，嘉義快閃店預計今年開始截至11/2，不過目前職缺已關閉，最新官方消息會再為大家持續更新。

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