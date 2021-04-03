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桃園「逾3000發煙火秀」今晚免費看！連假每日還有美食市集，爆餡捲餅＋車輪餅必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台茂購物中心提供、台茂購物中心
圖／台茂購物中心提供、台茂購物中心

北部人今天就近衝一波！桃園著名商場「台茂購物中心」去年耶誕打造的煙火表演、光雕秀備受喜愛，如今因應兒童連假，規劃了今年首場煙火秀，並首創「愛的鼓勵」的煙火節奏，於今（3日）晚限定登場，截至4/5還有吃喝玩樂市集，讓大家白天到晚上都能盡興而歸。

圖／台茂購物中心提供
圖／台茂購物中心提供

台茂購物中心將於今晚8點05分，於台茂公園施放超過3000發的「春季兒童節煙火秀」。值得一提的是，此次的煙花將會敲擊出「愛的鼓勵」節奏，時長達180秒，創意主題令人期待。不僅如此，即日起至4/5現場也有快閃市集，集結像是西螺祖傳麻糬、馬祖新村車輪餅、墨西哥捲餅、炸鷄大獅等美食品牌，還有鬼滅之刃、蠟筆小新等超萌週邊等著大家挖寶，另有手作攤位可以逛，連假絕對別錯過啦！

圖／台茂購物中心臉書專頁
圖／台茂購物中心臉書專頁
圖／台茂購物中心臉書專頁
圖／台茂購物中心臉書專頁

台茂購物中心

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號
煙火秀時間：4/3 20:05-20:08
市集：即日起至4/5 15:00-20:30

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