免費逛！台北「躲貓貓櫻花季快閃店」貓奴要打卡，金雞母「草莓牛奶刨冰」獨家必吃

貓奴們現在就衝台北松菸！全新打卡聖地「躲貓貓櫻花季快閃店」一次集結「貓小姐Ms.Cat」、「反應過激的貓」、「懶洋洋喵之助」台日3大貓咪角色，以日系櫻花季為理念打造超萌貓神社、療癒燈籠區等必拍場景，並聯手人氣冰品金雞母推出「春櫻草莓牛奶刨冰」，讓大家即日起不僅能夠免費拍、逛限定商品，還能品嘗獨家冰品，活動截至5/16千萬別錯過！

圖／Nyansuke懶洋洋喵之助&Shibanban微笑柴犬 台灣粉絲團

由「u.Point有點市」推出的「躲貓貓櫻花季快閃店」即日起粉嫩登場，現場每個拍照點都可愛指數破表，其中入口就有匯集三大貓咪主角的櫻花庭園造景映入眼簾，「貓占卜區」粉色鳥居超吸睛，消費滿額300元還能隨機抽取櫻花籤詩書籤，一共九款解籤，數量有限，抽完為止，「貓燈籠區」也十分亮眼好拍。

圖／有點市臉書專頁 圖／有點市臉書專頁

除此，明星角色另有專屬的打卡區域，不論是野餐風的「反應過激的貓櫻花廟會」、可以拿飯糰或櫻花糰子拍照的「懶洋洋喵之助櫻花喫茶屋」，抑或是櫻花樹下的「貓小姐Ms.Cat櫻花緣廊」，統統準備讓粉絲拍爆手機記憶體。而鐵粉當然也不能忘記周邊區，近百款限定商品像是絨毛玩偶、紙膠帶、吊飾都等大家帶回家。

圖／金雞母臉書專頁

本次另一亮點非聯名冰品莫屬，快閃店攜手金雞母販售獨家口味「春櫻草莓牛奶刨冰」，粉色視覺基底為日式刨冰，上方則是草莓淋醬及濃郁牛奶醬，搭配櫻花貓明星插卡，絕對能成為社群版面主人公，而方便的紙盒設計拿著吃完全沒問題，售價160元，每週六、日限定先筆記，5/16前找時間吃一波。

躲貓貓櫻花季快閃店

活動地點：松山文創園區南向辦公廳舍1樓-有點市

活動日期：即日起至5/16

活動時間：週一至週五 11:00-18:00；週六日及例假日 10:00-18:00

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