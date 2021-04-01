台中「大坑生態園區」賞螢趣 4月6日起開放免費報名

又到了賞螢季節，台中大坑生態園區開始出現點點螢光，台中市政府觀光旅遊局將於4月10日起辦理賞螢活動，共4場次。為配合防疫，採總量分流，每場次僅限60個名額，不開放現場遊客入園。

觀旅局指出，台中大坑生態園區辦理賞螢活動，共4場次，4月6日起開放遊客線上實聯制免費預約報名4月10日及4月11日兩場次，活動期間請民眾全程戴口罩，並進行手部消毒，確保做好防疫措施，一同安心賞螢。

觀旅局表示，今年大坑蝶螢嘉年華，4月賞螢、5月賞蝶，並結合大坑商圈推出一系列優惠活動，包含東山棧、竹之鄉、龍莊、陵光七村、窯滾天堂、東山水岸、東東芋圓、弄瓦手工餅乾、日光溫泉飯店及紙箱王等在地店家，凡報名活動成功就可憑通知回信享優惠之外，消費滿額還能額外兌換精美的蝴蝶樣式杯墊。

觀旅局建議民眾來到大坑生態園區前，不妨到生態豐富的登山步道吸收山林芬多精，或是品嘗芋圓、麻竹筍、甕窯雞等在地美食，再去附近的溫泉會館泡湯，舒緩身心疲勞。

觀旅局表示，欲前往生態園區的民眾，可多利用大眾交通工具，目前台中綠線捷運通車試營運中，建議搭乘捷運至松竹站，搭72路、77路公車於軍功松竹路口轉乘66路公車至中正露營區。如果是自行開車，可將導航定位中正露營區，將車輛停至該區停車場後，再步行至緊鄰的大坑生態園區。