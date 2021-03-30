夏日甩油大作戰！「4.4折住五星喜來登」送百種智能健身課，再贈指壓按摩60分鐘

再過幾個月炎熱的夏天就要來臨，也意味短褲短袖的到來，許多人也積極努力在運動瘦身中，希望夏天能穿進好看的衣著裡。這回「瘦身」大作戰，喜來登大飯店聽到了，特地與JOHNSON喬山健身科技攜手推出「輕盈住房專案」，下殺約4.4折入住雙人房，享「智能健身科技-健身魔鏡」百種健身課程，再送十二廚早餐Buffet、運動後輕食補充與按摩服務，快揪團親朋好友一起健康甩油吧！

圖／台北喜來登大飯店官網

台北喜來登大飯店是國際五星級高級飯店，地處位置非常好，臨近東區與台北車站商圈，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名。這回抓準夏日瘦身商機，與全球知名健身品牌JOHNSON喬山健身科技推出優惠專案，以原價14,000元下殺約4.4折，只要每房每晚6,999元(已含稅及服務費)，直接入住12坪大的首席客房，還能以健身最新智能科技「健身魔鏡」，任選上百種像是瑜珈、肌力、有氧、拳擊與運動修復等健身課程，與明星教練一對一「甩油」大挑戰。

圖／台北喜來登大飯店官網

除此之外，此專案每人能享早餐十二廚Buffet吃到飽（一套要價700元）外，運動完還能免費兌換季節輕食沙拉2人份（一份要價320元），可以爽吃雞肉酪梨沙拉與北海道拉麵沙拉等輕食，幫助增肌減脂。更狂的是喜來登還加送雙人指壓按摩60分鐘，如此能吃能住又能運動還能按摩的好康，只有在喜來登飯店能體驗得到。專案優惠即日起入住至至6月30日，不過每日限量2間，且需於2天前預訂喔，建議儘早詢問預訂喔！

圖／台北喜來登大飯店官網

台北喜來登大飯店

電話：02-2321-5511

地址：台北市忠孝東路一段12號

圖／台北喜來登大飯店官網

圖／台北喜來登大飯店官網

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