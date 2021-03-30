萊爾富「會員周年春遊慶」！消費滿百元送茶葉蛋　累計10筆送衛生紙再抽黃金

超商猛攻會員商機，萊爾富即日起至4月20日推出「會員周年春遊慶」活動，會員單筆消費滿100元（菸品及指定服務項目除外）累計1筆即可獲贈茶葉蛋一顆（不累贈），消費滿100元累計10筆可再獲贈Hi-Life Original抽取式衛生紙一串（8包，每包100抽，不累贈），還有機會抽中市價約6萬元的壹台兩黃金條塊。

即日起至4月20日於萊爾富購買指定貼標主食加指定飲品的早餐組合，包括39元簡單組合、49元超值組合及59元豪華組合，結帳即可拿到「萊買早餐抽獎」的活動序號小白單，透過「Hi-Life VIP」App序號輸入功能輸入中獎序號或掃描QR CODE，即可獲得共11款隨機飲品1瓶免費或39元購物金或5元滿額購物金，中獎率100%。萊爾富也特別將早餐新品Hi-Life Original古早味飯糰（售價39元）、Hi-Life Original夾心三角飯糰－珍選肉鬆（售價28元）、Hi-Life Original夾心三角飯糰－珍選鮪魚（售價30元）加入組合並同享抽獎活動。

隨著天氣逐漸回暖，萊爾富推出新品「冰紅石榴草莓風味紅茶」，以紅石榴的酸甜加上草莓甜香，搭配阿薩姆紅茶的濃郁，結合出層次豐富的好滋味，售價35元；去年推出就廣受好評的冰芒果珍珠牛奶也重磅回歸，以芒果特製而成的Q彈珍珠，搭配芒果泥與牛奶，口感清爽又有嚼勁，售價50元。4月20日前兩款飲品都可享特價29元。

在春暖花開時節，萊爾富也推出期間限定的「春景咖啡杯」，將新北九份、台南神農街、阿里山等3地的最美春景融入咖啡杯，即日起至萊爾富購買Hi Café大杯及特大杯飲品就能擁有。同時推出限量1萬個的皮革櫻花杯套，杯套以PU皮革熱壓櫻花圖騰，所有接縫處皆採扣飾設計，除了能夠攤平收納，也可依使用者需求變更型態，例如使用時不將提把扣上，便是淡雅櫻花造型的高質感隔熱杯套，售價109元，即日起至萊爾富購買Hi Café任一飲品（限現場購買）即可以59元換購一個，「Hi-Life VIP」App會員則可以1 Hi點加價80元換購或是以18,000 Hi點免費兌換。

此外，萊爾富精選國內多家飯店的住宿、餐券及知名景點的樂園券、泡湯券等，最低下殺27折，即日起透過Life-ET機台進入「休閒旅遊」頁面，選擇「春遊趣」選單購買，就可以超優惠價格輕鬆春遊。包括五星級的花蓮遠雄悅來大飯店住宿升等加晚餐或海洋公園門票券原價10,580元，至萊爾富Life-ET機台購買特價5,600元，相當於下殺53折；日月潭的瑞居渡假飯店2人一泊一食住宿券原價5,280元，Life-ET優惠價1,400元，超優惠下殺27折；鳳凰德陽川泉旅泡湯券原價780元，Life-ET優惠價488元；劍湖山的午後雙人票原價1,998元，Life-ET優惠價1,099元，等同下殺55折。