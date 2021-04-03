觀星、採果、賞雲海！ 苗栗「薑麻園」夢幻景緻美到翻

位於苗栗縣大湖鄉栗林村「關刀山」山系的薑麻園，海拔五百至八百多公尺，並不算極高海拔的地方，卻因為長年水氣豐富、雲霧繚繞而形成美麗的雲海景緻，可以說是苗栗眾多景點中，較為冷門卻同時擁有著壯闊美景的地方。

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早於清朝時期，由於地形、土質、以及氣候等特殊條件，加上先民刻苦耐勞與擁有種植薑麻優越技術與經驗，因此這裡普遍種植生薑，不論是質或量，均被政府與民間所讚譽，「薑麻園」這個地名之稱呼也就漸漸地形成。

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薑麻園四季皆有蔬果可採，如12月至4月的草莓、4月下旬至5月下旬的水蜜桃、6月上旬至下旬的紅肉李及7月至8月的高接梨，10至12月的柑橘，喜愛水果的人可以來帶些新鮮的伴手禮回家。

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薑麻園

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村9鄰薑麻園11號

交通資訊：

路線一：中山高速公路苗栗交流道下－台72線快速道路或台六線－往公館、大湖方向－台三線－苗130線薑麻園休閒農業區各景點。

路線二：中山高三義交流道下→往三義市區方向（紅綠燈處看見民享藥局右轉→接苗130縣道→薑麻園→沿路皆有招牌沿著指示走即可到達。





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