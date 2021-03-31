不用上陽明山也能欣賞海芋盛景！ 台中「外埔金黃花海」已盛開
陽明山竹子湖太遠了？別擔心！台中外埔也有一大片金黃的海芋田，是週末踏青的好去處。
說到賞海芋，哪裡是最適合的地方？很多人第一反應都是「陽明山竹子湖」，但其實台中外埔也有一處美麗的金黃海芋田，是完全不輸陽明山的絕景。
如果你是第一次來此賞海芋，Google導航要設定「台中市外埔區水頭一路320巷」即可到達花田，但要到達花海需經過產業道路，狹小難行，不管是停車還是要雙邊會車都要很小心。
如果你也同樣是賞花的愛好者，台中外埔的海芋絕對是你不可錯過的美景！當然這樣的美景同樣需要你我來維繫，務必不要踩踏、摘取花朵，留一個美麗的花田給下一位前來的遊客觀賞。
地址：台中市外埔區水頭一路320巷
※拍照切勿踩進花田裡，請走在田埂上
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