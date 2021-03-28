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台中「總站夜市」重新回歸！正式改名＋開幕日曝光、搭捷運就能到

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／捷運總站夜市臉書專頁
圖／捷運總站夜市臉書專頁

台中市北屯區「總站夜市」占地近2000坪、共規劃300個攤位，去年10月雙十連假開幕首日引爆朝聖潮，卻因未取得市府營業許可，僅開張三天就遭斷電及勒令停業。經過168天，官方昨（27日）凌晨在臉書專頁宣佈，夜市將改名為「捷運總站夜市」，並確定會於4/3正式回歸，讓許多網友開心直呼「終於等到了」。

圖／捷運總站夜市臉書專頁
圖／捷運總站夜市臉書專頁

號稱「全台最乾淨夜市」的總站夜市，由經典「學士路夜市」經營團隊原班人馬主導，歷經波折終於取得營業執照，於4/3重新開幕。由於上次交通擁擠問題嚴重，這次正好能搭配已開始試營運的台中捷運，民眾搭至「捷運舊社站」下車即可輕鬆逛夜市。官方臉書原文也提到：「台中哪個夜市可以搭捷運就到，是不是超幸福超方便的！還可以讓警察大人們不用加班指揮交通，讓附近居民可以順利回家，還能節能減碳愛地球呦。」

圖／捷運總站夜市臉書專頁
圖／捷運總站夜市臉書專頁

而針對之前攤位過於密集、動線混亂的質疑，官方也在臉書回應已完成相關調整，交通停車空間也正按照市府引導實施改善，並會設置大量大型垃圾桶供遊客使用，詳細開幕相關事宜會再持續更新，台中人4月可以期待一波啦！

捷運總站夜市

地點：台中市北屯區敦富路與敦富一街口（好市多北屯二店旁）

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