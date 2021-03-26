連假春遊親子何處去？ 屏東海生館「兒童海洋節」等你來HIGH

天氣漸暖，在藍天白雲以及波光粼粼的湛藍海面誘惑下，出遊的心也開始躁動起來。隨著連假的到來，許多爸媽也開始動起來為孩子們規劃起快樂的春遊行程。屏東國立海洋生物博物館為歡慶兒童節，闊別一年的「兒童海洋節」又要回來囉，活動時間自4月2日至4月5日。本次除了有可愛鯊魚寶寶和大家見面外，還包括YOYO家族見面會及市集等各種有趣好玩的活動待大家來發掘。

YOYO家族的哥哥姊姊 在屏東海生館和大家一起唱唱跳跳

兒童界的天王天后－YOYO家族，將與大家相約4月3日在海生館的太平洋親水廣場旁一起唱跳HIGH翻海底世界。除了大家耳熟能詳的親子台哥哥姐姐及經典組曲外，還有萌度爆表的海洋生物明星一同歡度豐富有趣的兒童海洋節。除此之外，當天新辦或續辦海洋卡除能獲得網美必備的海洋本色限量版口罩外，加入海生館社群平台者另有驚喜好禮等著你！

YOYO家族的哥哥姐姐將會到現場跟大家互動；圖片來源/屏東海生館

新辦或是續卡海洋卡還能得到限量版口罩；圖片來源/海生館提供

鯊魚寶寶萌翻天 生命的奧秘在海洋延續

春暖花開的季節也是許多海洋生物迎來繁衍的季節，但你知道鯊魚怎麼繁殖的嗎？屏東國立海生館經營團隊海景公司多年來致力於生物照護，已成功孕育無數新生命。這次將在台灣水域館展示「斑竹狗鮫」與「斑紋異齒鮫」幼鯊及特殊的繁衍方式介紹，參觀民眾除了可以趁著這難得機會看到鯊魚寶寶的可愛模樣，瓦解刻板印象；更能進一步認識號稱「美人魚錢包」的鯊魚卵鞘，了解海洋無限奧秘。

斑紋異齒鮫寶寶；圖片來源/屏東海生館提供

夜宿海生館；圖片來源/屏東海生館

海生館寓教於樂 親海愛海生命教育

近年來，國立海洋生物博物館不斷透過寓教於樂、互動體驗的方式，如能近距離親近可愛海洋生物，廣受大小朋友好評的「夜宿海生舘」及季節限定套裝行程；探索後場飼育秘密的「魚你同行」，甚至是全台首創的企鵝飼育照護體驗活動等，引領大家在親海、愛海跟護海的理念下來場豐富的海洋巡禮、探索海平面底下的奧秘。而今年(2021)更有集結全台獨立書店的閲讀市集參與，透過閲讀建立人與自然別開生面連結，窺探海洋世界的另類風貌。

連假要帶小朋友去哪裡？屏東海生館是個好選擇；圖片來源/屏東海生館

還在苦惱連假何處去？那就帶上愉快的心情，漫步在繽紛有趣的海底隧道内，抑或跟著夜宿海生館導覽員搭上半潛艇瞭解恆春半島的珊瑚礁生態，許孩子跟自己一個充滿歡樂回憶的春假。今年兒童節假期適逢週末，體驗活動有場次跟人數的限定，建議民眾可提前預約訂購以避免向隅。

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