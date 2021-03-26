快訊

「大排長榮」每小時噴114億元！長賜輪卡船影響有多大？

張安樂要發展「紅色隊伍」？高檢署本月30日約談

連假春遊親子何處去？ 屏東海生館「兒童海洋節」等你來HIGH

欣傳媒 / 欣傳媒
企鵝餵食體驗；圖片來源/屏東海生館提供
企鵝餵食體驗；圖片來源/屏東海生館提供

天氣漸暖，在藍天白雲以及波光粼粼的湛藍海面誘惑下，出遊的心也開始躁動起來。隨著連假的到來，許多爸媽也開始動起來為孩子們規劃起快樂的春遊行程。屏東國立海洋生物博物館為歡慶兒童節，闊別一年的「兒童海洋節」又要回來囉，活動時間自4月2日至4月5日。本次除了有可愛鯊魚寶寶和大家見面外，還包括YOYO家族見面會及市集等各種有趣好玩的活動待大家來發掘。

YOYO家族的哥哥姊姊 在屏東海生館和大家一起唱唱跳跳

兒童界的天王天后－YOYO家族，將與大家相約4月3日在海生館的太平洋親水廣場旁一起唱跳HIGH翻海底世界。除了大家耳熟能詳的親子台哥哥姐姐及經典組曲外，還有萌度爆表的海洋生物明星一同歡度豐富有趣的兒童海洋節。除此之外，當天新辦或續辦海洋卡除能獲得網美必備的海洋本色限量版口罩外，加入海生館社群平台者另有驚喜好禮等著你！

YOYO家族的哥哥姐姐將會到現場跟大家互動；圖片來源/屏東海生館
YOYO家族的哥哥姐姐將會到現場跟大家互動；圖片來源/屏東海生館

新辦或是續卡海洋卡還能得到限量版口罩；圖片來源/海生館提供
新辦或是續卡海洋卡還能得到限量版口罩；圖片來源/海生館提供

鯊魚寶寶萌翻天 生命的奧秘在海洋延續

春暖花開的季節也是許多海洋生物迎來繁衍的季節，但你知道鯊魚怎麼繁殖的嗎？屏東國立海生館經營團隊海景公司多年來致力於生物照護，已成功孕育無數新生命。這次將在台灣水域館展示「斑竹狗鮫」與「斑紋異齒鮫」幼鯊及特殊的繁衍方式介紹，參觀民眾除了可以趁著這難得機會看到鯊魚寶寶的可愛模樣，瓦解刻板印象；更能進一步認識號稱「美人魚錢包」的鯊魚卵鞘，了解海洋無限奧秘。

斑紋異齒鮫寶寶；圖片來源/屏東海生館提供
斑紋異齒鮫寶寶；圖片來源/屏東海生館提供

夜宿海生館；圖片來源/屏東海生館
夜宿海生館；圖片來源/屏東海生館

海生館寓教於樂 親海愛海生命教育

近年來，國立海洋生物博物館不斷透過寓教於樂、互動體驗的方式，如能近距離親近可愛海洋生物，廣受大小朋友好評的「夜宿海生舘」及季節限定套裝行程；探索後場飼育秘密的「魚你同行」，甚至是全台首創的企鵝飼育照護體驗活動等，引領大家在親海、愛海跟護海的理念下來場豐富的海洋巡禮、探索海平面底下的奧秘。而今年(2021)更有集結全台獨立書店的閲讀市集參與，透過閲讀建立人與自然別開生面連結，窺探海洋世界的另類風貌。

連假要帶小朋友去哪裡？屏東海生館是個好選擇；圖片來源/屏東海生館
連假要帶小朋友去哪裡？屏東海生館是個好選擇；圖片來源/屏東海生館

還在苦惱連假何處去？那就帶上愉快的心情，漫步在繽紛有趣的海底隧道内，抑或跟著夜宿海生館導覽員搭上半潛艇瞭解恆春半島的珊瑚礁生態，許孩子跟自己一個充滿歡樂回憶的春假。今年兒童節假期適逢週末，體驗活動有場次跟人數的限定，建議民眾可提前預約訂購以避免向隅。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/192454

連假 市集 博物館

延伸閱讀

帶放大鏡品舊時光蹤跡 連假來趟微縮懷想之旅

兒童節連假來去竹市住一晚 續住最低打6折

台北天文館兒童節連假不打烊！12歲以下免費搭宇宙探險

全台20處「孩童免費入園」連假優惠！13大森林遊樂區、宜蘭農場、樂園...兒童節放風去

相關新聞

逗陣迓媽祖！ 如何用攝影紀錄「媽祖遶境」活動的真善美

「台灣最美的風景是人」，這句話長年被用在觀光旅遊上，象徵著台灣本土豐厚有趣的人情味，值得你再三玩味。而當攝影愛好者將這句話實踐在攝影影像中時，呈現出的則是台灣深厚的文化底蘊與多樣性。從農林漁牧、行業百

限時5天！7-11「春遊新發現」活動逾兩百款商品買1送1、買2送1

搶攻清明連假春遊商機，7-ELEVEN化身最便利的春遊生活站，自4月1日起推出O2O春遊採買平台，6,000家門市祭出逾...

4人入住2人免費！全台11大「4月住房優惠」，75折還享Buffet無限吃，訂房再送金鑽鳳梨

2021年即將過了四分之一了，最近天氣也真正來到了春意盎然的時節了。小編特地整理全台11大飯店「4月住房優惠」，除了有4人入住2人免費外，還有姓名身分證對對碰優惠，也有因應「全台挺鳳梨」、只要訂房就送鳳梨等超狂優惠，一起來瞧瞧吧！

塵封50年！圓山「東密道」首次開放 「孔二」故居解秘

有別於圓山西密道的「世界最長秘密溜滑道」，塵封50年的圓山東密道於今日揭秘，穿越時光隧道蜿蜒地洞69公尺、下行85個階梯...

全台20處「孩童免費入園」連假優惠！13大森林遊樂區、宜蘭農場、樂園...兒童節放風去

4月連假即將來臨，全台各地因應兒童節推出一系列優惠活動，今天為大家整理20處「免費入園」好康，包含森林遊樂區、療癒農場、動物園、限定樂園等，12歲以下孩童活動期間天天都能暢玩，放風好去處別錯過！

高雄民眾久等了！王品「和牛涮」吃到飽 首度進軍左營

王品集團近年積極拓展「吃到飽」市場，其中擔任先發部隊的「和牛涮」，繼於台南開設南台灣首店後，又將再進軍左營，開設高雄首間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。