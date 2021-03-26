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4人入住2人免費！全台11大「4月住房優惠」，75折還享Buffet無限吃，訂房再送金鑽鳳梨

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
全台11大飯店「4月住房優惠」，除了有4人入住2人免費外，還有姓名身分證對對碰優惠，也有因應「全台挺鳳梨」送鳳梨等優惠。 圖／台南晶英酒店、台北喜來登大飯店與台北晶華酒店官網
全台11大飯店「4月住房優惠」，除了有4人入住2人免費外，還有姓名身分證對對碰優惠，也有因應「全台挺鳳梨」送鳳梨等優惠。 圖／台南晶英酒店、台北喜來登大飯店與台北晶華酒店官網

2021年即將過了四分之一了，最近天氣也真正來到了春天氣爽的時節了。小編特地整理全台11大飯店「4月住房優惠」，除了有4人入住2人免費外，還有姓名身分證對對碰優惠，也有因應「全台挺鳳梨」、只要訂房就送鳳梨等超狂優惠，一起來瞧瞧吧！

台北喜來登大飯店

台北五星「喜來登大飯店」，因應春天到來推出「喜來迎春齊出遊」住房優惠專案，只要即日起至5月31日前，4人同行入住卓越套房及豪華客房之連通房房型，每晚只要不到萬元只要9,999元，除了送超狂的十二廚早餐Buffet，還免費享「北北基好玩卡景點暢遊2日券」4張，平均一人只要2,500元！

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

台北晶華酒店

因應春暖花開的4月與婦幼節還有復活節到來，台北晶華酒店自4月1日起至4月30日推出「晶華童心月」各種餐飲優惠活動，像是人氣必吃的「晶華出奇蛋」復活節甜點，或是旗下azie餐廳「復活節寶貝歡樂餐」、上庭酒廊的三國（西班牙、摩洛哥與蘇格蘭）經典蛋料理的「復活節早午餐」與栢麗廳專屬孩童的「Kid’s Wonderland兒童專屬料理」，重點所有餐點採加料、加量與不加價方式回饋顧客。另外即日起至4月30日推出「春季郵輪親子航程」」，3天2夜雙人入住，每人每晚免3000元，內容包含親子體驗活動、栢麗廳自助Buffet兩客，免費無間斷享用雲天廊輕食、還影有露天「城市星空電影院」，即可快預訂享天倫之樂吧！

地址：台北市中山北路2段39巷3號

電話：02-2523-8000 轉各餐廳

圖／台北晶華酒店
圖／台北晶華酒店

嘉義天成文旅-繪日之丘

天成文旅-繪日之丘祭出「連名帶姓」住房專案，只要姓名中有「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音的遊客，於周日到周五入住預訂此專案，姓名同音一字可再折抵房價500元，兩字同音每房至多折抵1000元，其中經濟客房每房甚至最低1300元起，相當於兩人同行含早餐每人只要650元起。此專案即日起只到4月29日，快把握最後一個月的超狂優惠喔。

地址：嘉義市東區大雅路一段888號

電話：886-5-2759899

圖／天成文旅-繪日之丘官網
圖／天成文旅-繪日之丘官網

全台四館老爺行旅

因應「挺台灣鳳梨」話題熱燒，老爺酒店集團旗下「老爺行旅」全台四館，包含宜蘭傳藝老爺行旅南港老爺行旅台中大毅老爺行旅台南老爺行旅，推出「四館聯賣」，只要任選兩館，雙人優惠價每人只要1,350元起，再依照不同行館贈送「鳳梨」相關產品，像是南港老爺行旅直接每房贈送一顆金鑽鳳梨、台中大毅老爺行旅則送日出土鳳梨酥。即日起開始銷售，入住期間為4月5日至6月30日。更多優惠詳情請上官網查詢。

圖／老爺行旅官網
圖／老爺行旅官網

台南香格里拉遠東國際大飯店

台南香格里拉遠東國際大飯店至4月底豪邁送「85折」優惠，只要身分證號碼享有「0、2、3、9」任一數字對中，至2021年4月30日入住直接享有85折優惠，更狂的是若4碼全中享優惠外，更可直接升級為超狂豪華27坪雅仕套房。

地址：台南市東區大學路西段89號

電話：06-702-8888

圖／台南香格里拉遠東國際大飯店官網
圖／台南香格里拉遠東國際大飯店官網

台南晶英酒店

台南晶英酒店推出「揪小團旅行放大玩」專案，入住日期從4月1日至6月30日，雙人入住享有每房每晚3,500元（10%服務費另計），更狂的是若是4人入住可免費升等海東家庭客房，第3與第4人直接免費入住（依房況），一人只要875元入住五星飯店，專案優惠還包含早餐Buffet買一送一、晶華冠軍牛肉麵買1送1與Happy Hour買1送1，另加購高鐵去回程套票享8折優惠，還贈送每房乙份「萬國通路聯名過夜包」(市價1,500元)。

地址：台南市中西區和意路1號

電話：06-213-6290

圖／台南晶英酒店官網
圖／台南晶英酒店官網

臺北慕軒飯店Ｘ高雄和逸飯店

臺北「慕軒飯店」聯手高雄「和逸飯店」公開春日暢遊住房專案，不限平假日可以享有優惠價75折，還依照房型人數贈送早餐Buffet，例如贈送慕軒飯店旗下GUSTOSO義大利餐廳早餐Buffet。即日起已可開始預訂，入住時間為2021年4月1日至6月30日。另外與高鐵合作再享訂房加購車票享8折優惠喔。

地址：台北市大安區敦化南路一段331號

電話：02-7706-3600

地址：高雄市前鎮區中山二路260號

電話：02-7706-3600

圖／臺北慕軒飯店、高雄和逸飯店官網
圖／臺北慕軒飯店、高雄和逸飯店官網

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