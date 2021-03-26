4人入住2人免費！全台11大「4月住房優惠」，75折還享Buffet無限吃，訂房再送金鑽鳳梨

2021年即將過了四分之一了，最近天氣也真正來到了春天氣爽的時節了。小編特地整理全台11大飯店「4月住房優惠」，除了有4人入住2人免費外，還有姓名身分證對對碰優惠，也有因應「全台挺鳳梨」、只要訂房就送鳳梨等超狂優惠，一起來瞧瞧吧！

台北喜來登大飯店

台北五星「喜來登大飯店」，因應春天到來推出「喜來迎春齊出遊」住房優惠專案，只要即日起至5月31日前，4人同行入住卓越套房及豪華客房之連通房房型，每晚只要不到萬元只要9,999元，除了送超狂的十二廚早餐Buffet，還免費享「北北基好玩卡景點暢遊2日券」4張，平均一人只要2,500元！

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

圖／台北喜來登大飯店官網

台北晶華酒店

因應春暖花開的4月與婦幼節還有復活節到來，台北晶華酒店自4月1日起至4月30日推出「晶華童心月」各種餐飲優惠活動，像是人氣必吃的「晶華出奇蛋」復活節甜點，或是旗下azie餐廳「復活節寶貝歡樂餐」、上庭酒廊的三國（西班牙、摩洛哥與蘇格蘭）經典蛋料理的「復活節早午餐」與栢麗廳專屬孩童的「Kid’s Wonderland兒童專屬料理」，重點所有餐點採加料、加量與不加價方式回饋顧客。另外即日起至4月30日推出「春季郵輪親子航程」」，3天2夜雙人入住，每人每晚免3000元，內容包含親子體驗活動、栢麗廳自助Buffet兩客，免費無間斷享用雲天廊輕食、還影有露天「城市星空電影院」，即可快預訂享天倫之樂吧！

地址：台北市中山北路2段39巷3號

電話：02-2523-8000 轉各餐廳

圖／台北晶華酒店

嘉義天成文旅-繪日之丘

天成文旅-繪日之丘祭出「連名帶姓」住房專案，只要姓名中有「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音的遊客，於周日到周五入住預訂此專案，姓名同音一字可再折抵房價500元，兩字同音每房至多折抵1000元，其中經濟客房每房甚至最低1300元起，相當於兩人同行含早餐每人只要650元起。此專案即日起只到4月29日，快把握最後一個月的超狂優惠喔。

地址：嘉義市東區大雅路一段888號

電話：886-5-2759899

圖／天成文旅-繪日之丘官網

全台四館老爺行旅

因應「挺台灣鳳梨」話題熱燒，老爺酒店集團旗下「老爺行旅」全台四館，包含宜蘭傳藝老爺行旅、南港老爺行旅、台中大毅老爺行旅、台南老爺行旅，推出「四館聯賣」，只要任選兩館，雙人優惠價每人只要1,350元起，再依照不同行館贈送「鳳梨」相關產品，像是南港老爺行旅直接每房贈送一顆金鑽鳳梨、台中大毅老爺行旅則送日出土鳳梨酥。即日起開始銷售，入住期間為4月5日至6月30日。更多優惠詳情請上官網查詢。

圖／老爺行旅官網

台南香格里拉遠東國際大飯店

台南香格里拉遠東國際大飯店至4月底豪邁送「85折」優惠，只要身分證號碼享有「0、2、3、9」任一數字對中，至2021年4月30日入住直接享有85折優惠，更狂的是若4碼全中享優惠外，更可直接升級為超狂豪華27坪雅仕套房。

地址：台南市東區大學路西段89號

電話：06-702-8888

圖／台南香格里拉遠東國際大飯店官網

台南晶英酒店

台南晶英酒店推出「揪小團旅行放大玩」專案，入住日期從4月1日至6月30日，雙人入住享有每房每晚3,500元（10%服務費另計），更狂的是若是4人入住可免費升等海東家庭客房，第3與第4人直接免費入住（依房況），一人只要875元入住五星飯店，專案優惠還包含早餐Buffet買一送一、晶華冠軍牛肉麵買1送1與Happy Hour買1送1，另加購高鐵去回程套票享8折優惠，還贈送每房乙份「萬國通路聯名過夜包」(市價1,500元)。

地址：台南市中西區和意路1號

電話：06-213-6290

圖／台南晶英酒店官網

臺北慕軒飯店Ｘ高雄和逸飯店

臺北「慕軒飯店」聯手高雄「和逸飯店」公開春日暢遊住房專案，不限平假日可以享有優惠價75折，還依照房型人數贈送早餐Buffet，例如贈送慕軒飯店旗下GUSTOSO義大利餐廳早餐Buffet。即日起已可開始預訂，入住時間為2021年4月1日至6月30日。另外與高鐵合作再享訂房加購車票享8折優惠喔。

地址：台北市大安區敦化南路一段331號

電話：02-7706-3600

地址：高雄市前鎮區中山二路260號

電話：02-7706-3600

圖／臺北慕軒飯店、高雄和逸飯店官網

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