逗陣迓媽祖！ 如何用攝影紀錄「媽祖遶境」活動的真善美

「台灣最美的風景是人」，這句話長年被用在觀光旅遊上，象徵著台灣本土豐厚有趣的人情味，值得你再三玩味。而當攝影愛好者將這句話實踐在攝影影像中時，呈現出的則是台灣深厚的文化底蘊與多樣性。從農林漁牧、行業百工到市井小民的日常生活與民俗信仰，都有豐富的影像資料值得被紀錄與保存，但若要說到什麼才是最值得推薦的，那就不能不來談談媽祖文化與遶境進香活動。

媽祖巒轎炸轎，旺盛的砲火象徵的是信眾的虔誠與運勢；圖片／哈米貓

台灣四面環海，漁業與各種海上活動頻繁，而守護著大海與漁民安全的海上守護神媽祖，便成為國人民間信仰中最重要的精神寄託。祂不僅是宗教、不僅是信仰，而是一部見證台灣先民開拓發展的本土歷史。每年的農曆三月二十三是媽祖的生日，期間總吸引了全台數十萬的信眾前往祭祀朝聖，跟隨著媽祖巒轎遶境進香，從城市走到鄉野，從白晝走到黑夜，「三月瘋媽祖」一詞也因此而來。媽祖遶境進香活動，不僅被「發現頻道」(Discovery)列名全世界三大宗教慶典之一，也曾吸引國家地理雜誌的國際知名攝影師 Michael Yamashita 麥可‧山下來台記錄拍攝，引起話題，進而將台灣印象傳達到國際。

全台媽祖廟不計其數，遶境進香活動遍佈全台，但因地域、居民生活習性的不同，也衍生出不同的遶境進行模式，例如：海上遶境(澎湖)、公墓遶境(九份)、36小時急行軍遶境(白沙屯)……等等，想要拍攝具有深度的影像並完整記錄活動的起始、高潮、轉折到結尾，決不是隨便按壓快門就行，對於活動流程的熟悉與掌握必不可少，因此拍攝的前期資訊蒐集則是相當重要的。唯有做足充分的事前準備，與拍攝當下的即時應變，才有辦法完全掌握遶境活動的全面性與突發性，留下遶境活動的純真、善良與人文文化美麗的影像。

一、 事先收集媽祖遶境活動的資訊

每年媽祖遶境活動資訊均約於農曆年後至元宵節期間，由各大宮廟各自公告於官網及粉絲團，網路上也有不少各自擁護的社團隨時分享即時訊息。而除了第一手情報外，也可以注意新聞媒體對於各活動主辦單位的採訪與報導，聽聽主辦單位對於本屆活動的說明，或許難得一見的特殊畫面就將在本次的活動中發生(P.S 2021年有機會大甲與白沙屯雙媽會)。

難得一見的女性報馬仔，也是北港朝天宮300年歷史中第一位受封的女性報馬仔；圖片／哈米貓

二、 事先瞭解活動進行的形式、意義與特色

媽祖遶境活動從一天到多天、從單一鄉鎮到南北跨多縣市的形態都有，而因活動的差異，在天數安排、路線規劃、行進方式、休憩餐食上的安排也各不相同。事先瞭解將也有助於拍攝者在準備攝影器材、隨身裝備(過夜)與拍攝時程安排上的準備，對於實際跟隨拍攝時減少突發狀況也相當重要。

三、 長年參與累積經驗值

利用閃燈與高速快門同步凝結住煙塵，形成有趣的畫面；圖片／哈米貓

四、敏銳的空間直覺與畫面預知

遶境活動的進行是持續且不中斷的，無法像人物或商業攝影時，可以透過事先擺設、安排來製造想要的特殊畫面。因此除了對活動流程的熟悉以外，透過多年的經驗累積，不難事先預想某一畫面可能產生的特定空間與時間，並事先在特定的位置上準備好，等待畫面的產生時，便可順利捕捉而不至於慌張無措。

五、等待勝於盲目追趕，好畫面往往是等出來的

在拍攝不到滿意的畫面時，我們往往容易為了急於找好畫面，而陷入東張西望、四處衝撞跟隨拍攝的狀況，不但亂了拍攝的節奏外，也白白的浪費了體力。此時不如靜下心來，根據事先蒐集好的資訊選擇定點停留，在等待媽祖轎班到來前順便休息、進食補充體力，並做好隨時上工的拍攝準備，當有好畫面發生時就不會失手。

不干預且無須刻意的安排，等待往往能出現不錯的畫面；圖片／哈米貓

若所在環境允許，不妨嘗試改變觀看媽祖繞境活動的視角，例如由天橋或大樓高處俯視，或改採低角度仰拍，或甚至使用空拍機，透過視角的改變，可營造不同時平面角度的視野。

七、尊重信仰的本質與其禁忌

不同的民俗信仰各有其信仰的本質，間接影響產生不同的畫面差異，例如不同的媽祖巒轎(祖媽、二媽、三媽…)，由於所司掌的職能不同，跟隨的信眾屬性也各自不同，在遶境過程中也會產生不同的人群互動，都是值得紀錄的。但追隨信仰的同時，也需瞭解並尊重其禁忌，以免引起轎班與信眾的反感，甚至不小心干預到活動的進行。例如：站據高位拍攝時，不得站在巒轎的正上方；參與鑽轎腳時，需事先卸下帽子及背包。

為了畫面的即視感，與信眾一起參與鑽轎腳的活動，也記得要卸下帽子與背包；圖片／哈米貓

八、適當的器材與裝備

由於媽祖遶境活動攝影所需時間極長，且無法隨意的脫離與補給，因此如何準備合適且足夠的攝影裝備，在活動開始前就必須考慮周詳。可依過往經驗、活動資訊的蒐集與預期想拍攝的畫面，決定攜帶的相機(手機)等級、鏡頭焦段與數量，並判斷是否使用閃光燈、單腳架，以及在拍攝過程中，防止相機入水、入塵的保護裝備。但切記～所有的裝備都需考量到自身背負的能力，以免因過度勞累反而導致體力透支而無心拍攝。

因應活動的差異與預期拍攝的畫面，選擇合適的器材裝備；圖片／哈米貓

九、豐沛的體力並注意安全

想要完整的記錄媽祖遶境活動，基本體能要求是必須的。以白沙屯媽祖遶境為例，由於進香隊伍由苗栗前往北港進香，單日行進距離少則10-20公里，多則40-60公里皆有可能，若沒有足夠的體能，實無法負擔一日的體能消耗，且在合適的穿著與補給品的準備上，也需特別考量。更重要的是，在跟隨與拍攝的往返移動時，自身安全才是最重要的！！

十、跟隨、融入且享受成為媽祖遶境活動的一份子

既然參與了遶境活動，就不要將自己定位成只是在旁記錄拍攝的角色，而是將自己融入活動成為信眾得一部份，跟著吃、喝、休息，與人群互動，成為遶境的一份子也享受遶境的進行。最美好的畫面往往就在過程中，人與人的互動才是最溫暖而協調的風景。

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