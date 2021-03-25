全台20處「孩童免費入園」連假優惠！13大森林遊樂區、宜蘭農場、樂園...兒童節放風去

4月連假即將來臨，全台各地因應兒童節推出一系列優惠活動，今天為大家整理20處「免費入園」好康，包含森林遊樂區、療癒農場、動物園、限定樂園等，12歲以下孩童活動期間天天都能暢玩，放風好去處別錯過！

台北：兒童新樂園&貓空纜車（4/2-4/5）、動物園（4/4）

圖／台北捷運公司

兒童節優惠當然少不了小孩們的天堂！4/2至4/5連假期間，凡至台北兒童新樂園或搭乘貓空纜車，國小以下兒童可憑2021年兒童月文宣品上的QR Code或相關身份證明文件「免費入園」，不過需有一名家長陪同。而4/4當天，兒童及一名陪同家長可雙雙免費參觀台北市立動物園。

宜蘭：星寶蔥体驗農場（4/1至4/16）

圖／星寶蔥体驗農場臉書專頁

為歡慶兒童節，宜蘭「星寶體驗農場」推出專屬活動，4/1至4/16不限平假日，開放12歲以下兒童「天天免費入園」。凡上網按照指定方式成功預約，活動期間即可憑健保卡免門票入園，提醒大家每位兒童需由一位成人購買同票種陪同。票種分兩款，「小牧場全票」200元含一把牧草或草粒與50元抵用券，可與可愛梅花鹿、迷你驢互動，而「動植物聯合套票」350元除了上述基本飼料及抵用券，還有三星蔥田導覽、拔蔥、洗蔥、蔥派DIY、三星蔥伴手禮體驗。

圖／星寶蔥体驗農場臉書專頁

新竹：2021兒藝節、樂高展（4/2至4/5）

兒藝節遊具「空中滑板」模擬圖。圖／新竹市政府提供

新竹「兒藝節」去年受疫情影響停辦，今年捲土重來於4/2至4/5、分兩處強勢登場。其中新竹左岸水源草原將打造6大巨型遊具，不論是「空中滑板」、10公尺高「漫步雲端」還是大型溜滑梯「神奇階梯急轉彎」都刺激感十足。而新竹古蹟州廳則有「小小市長就是你-打造你的樂高城市」樂高展，巨型摃丸湯、迷你版州廳超吸睛，還有3.5公尺樂高場景能打卡。白天孩童可免費玩樂高、夜晚還能賞「卡通光雕秀」，周邊還會有市集，絕對讓大小朋友晝夜盡情放電。

「小小市長就是你-打造你的樂高城市」樂高展。圖／新竹市政府提供 兒藝節光雕秀模擬圖。圖／新竹市政府提供

基隆：2021基隆童樂海子島（3/29至4月底）

基隆年度盛事「童話藝術節」今年因應疫情首度將活動轉型並改名「2021基隆童樂海子島」，規劃6大活動，首波將於3/29在海洋廣場開幕，主打的「海子島樂園」集合共創及互動型裝置藝術，預計讓孩童玩個過癮。後續也陸續有「童趣同樂-大翻轉」校園體驗、「日藏驚喜」親子活動、「童遊書海」閱讀日、禮物5「你好，禮好」神祕兒童節禮物以及有「教育版寶可夢」之稱的「城市尋寶趣」，小孩們闖關領好禮之餘，還能進一步認識本土文化風情。

全台13處國家森林遊樂區（4/2至4/5）

東眼山國家森林遊樂區步道。圖／林務局官網

因應4月連假，林務局宣佈12歲以下兒童4/2至4/5可免費入園，一共包含太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，吸收滿滿芬多精。孩童也可免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，但需要有成年人陪同。

太平山蹦蹦車。圖／林務局官網

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