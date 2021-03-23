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現場圖優先看！「2021桃園彩色海芋季」3/27登場　近6公頃花園＋美人魚花毯

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@molly888666授權
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想出遊免跑遠，北部就有大型花海等著大家！去年受疫情影響首度取消的「2021桃園彩色海芋季」，2021重磅回歸，於大園溪海休閒農業區打造面積占地5.9公頃的夢幻花園，3/27正式開放民眾賞花。週末出發前先來一起欣賞現場圖，順道筆記必拍亮點吧。

圖／IG@molly888666授權
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「桃園彩色海芋季」即將於3/27至4/11登場，本屆花展種有6萬株彩色海芋，品種多達13款、色系有8種，除了熟悉的金黃色，更首次引進紫色及黑色特殊色，漸層色也超好拍，適合花控仔細遊賞。而展區也加碼2萬株百合與香水百合，黃色、橘色、粉色應有盡有，還能聞到淡淡的香味。

圖／IG@molly888666授權
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此屆以「海洋奇芋記」為主題，將美人魚、小丑魚、龍蝦、海龍、水母等海底生物結合花卉，設有七大特色亮點，其中主花毯「愛神美人魚」高達5米，頭戴皇冠、項鏈等珠寶，粉嫩外身搭配愛心裝置也超吸睛，可謂美拍聖地。展區各處鮮艷的花海都藏身可愛小丑魚、神秘海龍、夢幻水母等，每座都比模擬畫面來得逼真迷人，限時16天民眾別錯過！

圖／IG@molly888666授權
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圖／IG@molly888666授權
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2021桃園彩色海芋季

地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口（大園溪海休閒農業區）
展期：3/27-4/11 每日09：00-17：00

圖／桃園市農業局提供
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