湖上竹編屋、紙飛機燈海！高雄「崗山燈藝節」限時快閃　闔家出遊新亮點

高雄人務必把握這週！近期岡山公園出現適合遊賞的全新限時美景，這個悄然登場的「崗山燈藝節」共規劃了7大特色主題展區，開放民眾免費參觀，但活動只快閃展至3/28，民眾可別錯過了！

圖／曾國書攝影師提供

2021崗山燈藝節「竹光織影」聯手在地藝術家，結合崗山竹藝特色，於公園設置了光廊地景區、浪漫月光區、竹藝燈區、水景燈區、多元互動區、高雄100的城市意象區。其中最搶眼的主展品，莫過於位於壽天宮前的大草坪上的「竹夢翱翔」，竹藝燈區兩邊整齊鋪滿花朵模樣的LED燈海，末端則有座竹編大型紙飛機，尤其夜晚亮燈璀璨無比，成為打卡必拍場景。

圖／曾國書攝影師提供 圖／曾國書攝影師提供

另一亮點為浪漫月光區，大顆竹編月亮映入眼簾，點燈後就像巨型月牙，橋上夜景浪漫指數破表。而湖上的竹編圓形小屋更是吸睛主人公，茶壺與桌椅的細節精緻且充滿詩意，水上倒影隨拍隨美，白天夜晚各有一番風味，高雄鄉親散步新據點快收藏。

圖／陳其邁官方粉專 圖／陳其邁官方粉專

2021岡山燈藝節「竹光織影」

地點：岡山公園 展期：即日起至3/28 17:30-22:00亮燈

圖／曾國書攝影師提供

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