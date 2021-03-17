大直美麗華ｘ綠美丘「都市野營市集2.0」4月出擊！文創攤位＋餐車美食9天限定開逛

大直人4月準備行程滿檔！大直「美麗華百樂園」去年12月聯手綠美丘團隊，打造耶誕跨年市集「金色耶誕市集」，成為台北人放風好去處。本回全新「都市野營市集」確定將以2.0版本回歸，快閃9天的時程已出爐，大家快碼起來屆時開逛！

圖／美麗華百樂園

除了耶誕市集，其實大直美麗華早在去年9月就曾攜手綠美丘，首度推出都市風市集，2021年都市野營升級版以「城市輕野營」為概念再出擊，預計由4/9起至4/25的每週五、六、日限定登場。若比照往年，現場將會於草皮上設有精緻帳篷、木桌、躺椅等，還會有一系列文創小攤販、餐車美食和啤酒貨櫃屋等，讓大家在摩天輪下盡情體驗市區內的輕野營。活動預計由下午2點一路展至晚間9點半，白天一路嗨到晚間都沒問題，粉絲可以開始期待官方公佈的進駐品牌和市集消息了！

圖／美麗華百樂園

大直美麗華ｘ綠美丘「都市野營市集2.0」

地點：台北市中山區敬業三路20號（美麗華百樂園）日期：4/9起至4/25（每週五、六、日）14:00-21:30

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