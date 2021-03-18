快訊

鮭魚之亂末班車暴增！這縣市改名破70人搶吃免費大餐

台中驚傳男子遭街頭斷掌、毒液噴眼 3歹徒投案警調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最後櫻花潮快跟上！ 台灣最高「福壽山農場」櫻花園，千棵櫻花綻放至4月

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

台中市4大賞櫻熱點包括武陵農場、雪山國家森林遊樂區林道、福壽山農場、新社地區，而在各地櫻花將落幕之時，福壽山農場裡的櫻花才正要盛開，福壽山農場園區種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、御衣黃、鬱金櫻7個品種，櫻花花期一路從2月開到4月初，各品種櫻花分布在千櫻園、鴛鴦湖、百櫻園、茶園以及場部區，今年還沒賞到櫻花的朋友，不妨安排一趟梨山之旅，好好放慢步調，倘佯在大自然中。

圖片來源：福壽山農場官網
圖片來源：福壽山農場官網

其中號稱全台最高、最受人喜愛櫻花園”福壽山千櫻園”，海拔約2200公尺，占地8公頃，園區內多款品種櫻花於不同時節依序綻放，又以富士櫻栽植千餘棵樹最多，且富士櫻現正火熱綻放，富士櫻盛開時如粉紅色棉花糖般，淡淡的粉嫩色系，讓來訪的遊客都直呼太夢幻，不自覺沉醉在此，久久不捨離去。

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

千櫻園為免費入園，且設有停車場，遊客可選擇在此停車駐足，也可將車子開進福壽山農場旅遊服務中心，再從旅遊服務中心步行5分鐘到千櫻園賞花。(註：車子進旅遊服務中心需收停車費與門票費，但裡頭設有廁所、餐廳、以及販賣部和飲水機)

福壽山農場旅遊服務中心，圖片來源：IG@reshieh
福壽山農場旅遊服務中心，圖片來源：IG@reshieh

步入千櫻園，360度零死角櫻花隨即環繞在身旁，搭配一旁的林道大樹，或是遠方的山景取景，都非常漂亮！沿著步道緩緩前行，走到千櫻園後端會看見電信發射塔，這裡是來到福壽山農場賞櫻必打卡拍照的熱點，有機會來到福壽山賞櫻的朋友可別錯過與它合影。

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

偽東京鐵塔的電信發射塔，是千櫻園必拍景點！圖片來源：IG@reshieh
偽東京鐵塔的電信發射塔，是千櫻園必拍景點！圖片來源：IG@reshieh

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

而上山路程遙遠，其中可能會遇到下雨、濃霧或是地上結霜等狀況，若是自行駕駛車輛的朋友，出發前務必做好車輛檢查，遇到若路況不佳時，一定要減速慢行，最重要的一點！切勿疲勞駕駛，保障你我用路人的安全，開心出門，平安賦歸！而選擇搭乘大眾運輸的朋友，可預約豐原客運【865路】谷關－梨山(管制路段，採預約乘車)；國光客運-【1751】宜蘭－梨山、【1764】羅東－梨山；花蓮客運-【1141】花蓮－梨山，詳情可至各客運官網查詢。


延伸閱讀>>粉嫩櫻花海浪漫來襲！台中新社沿途美景，7處賞櫻勝地快收藏

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

客運 賞櫻 步道

延伸閱讀

不只櫻花盛開 新店陽光公園流蘇齊綻放

免加價享櫻花甜點！夏部火鍋吃到飽「6折」即日開跑，壽星還有幾歲送幾顆牛奶貝

MIKIMOTO珠寶猶如櫻花灑落一身 精巧珍珠優雅迎春

TASAKI甜美溫柔櫻花金迎春 星星、音符、植物優雅新生

相關新聞

新飯店／潮酒店一見難忘

宜蘭新飯店接連開不停，全新旅宿品牌「了了礁溪」將山體般的建築巧妙融入當地景觀，來自「樹洞」的設計靈感，吸引不少旅客、網美...

最後櫻花潮快跟上！ 台灣最高「福壽山農場」櫻花園，千棵櫻花綻放至4月

今年台灣各地櫻花接力綻放，不只開好更是開滿，在這櫻花盛開的季節，掀起一波追櫻潮！隨著國內知名賞櫻熱點武陵農場櫻花季來到尾聲，不少人將目光轉往梨山福壽山農場，而現在園區裡櫻花開得正美！且花況將持續到4月初，想賞櫻就趕緊出發。

大直美麗華ｘ綠美丘「都市野營市集2.0」4月出擊！文創攤位＋餐車美食9天限定開逛

大直人4月準備行程滿檔！大直「美麗華百樂園」去年12月聯手綠美丘團隊，打造耶誕跨年市集「金色耶誕市集」，成為台北人放風好去處。本回全新「都市野營市集」確定將以2.0版本回歸，快閃9天的時程已出爐，大家

「帛琉泡泡」4月1日首航 旅遊業：準備好了！5日8萬有找

中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，正式與帛琉展開「旅遊泡泡」，重啟雙方觀光，初期航班規劃為每周2班，每班入境班機旅客人數...

台帛旅遊泡泡啟動！4月1日首發 周四、日出團

台帛旅遊泡泡4月1日首航，主要以五天四夜及四天三夜的旅程為主。中央流行指揮中心宣布，即日起正式啟動「台灣-帛琉安全旅行圈...

歡慶兒童節！ 這些飯店招待「小孩免費」吃住玩 爸媽好省心

4月兒童節，搭配清明連假，又是一波國旅商機。各飯店、餐廳打出「兒童免費」的專案，或者免費吃、或是招待住宿，餐檯也增加許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。