最後櫻花潮快跟上！ 台灣最高「福壽山農場」櫻花園，千棵櫻花綻放至4月

台中市4大賞櫻熱點包括武陵農場、雪山國家森林遊樂區林道、福壽山農場、新社地區，而在各地櫻花將落幕之時，福壽山農場裡的櫻花才正要盛開，福壽山農場園區種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、御衣黃、鬱金櫻7個品種，櫻花花期一路從2月開到4月初，各品種櫻花分布在千櫻園、鴛鴦湖、百櫻園、茶園以及場部區，今年還沒賞到櫻花的朋友，不妨安排一趟梨山之旅，好好放慢步調，倘佯在大自然中。

圖片來源：福壽山農場官網

其中號稱全台最高、最受人喜愛櫻花園”福壽山千櫻園”，海拔約2200公尺，占地8公頃，園區內多款品種櫻花於不同時節依序綻放，又以富士櫻栽植千餘棵樹最多，且富士櫻現正火熱綻放，富士櫻盛開時如粉紅色棉花糖般，淡淡的粉嫩色系，讓來訪的遊客都直呼太夢幻，不自覺沉醉在此，久久不捨離去。

圖片來源：IG@reshieh

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千櫻園為免費入園，且設有停車場，遊客可選擇在此停車駐足，也可將車子開進福壽山農場旅遊服務中心，再從旅遊服務中心步行5分鐘到千櫻園賞花。(註：車子進旅遊服務中心需收停車費與門票費，但裡頭設有廁所、餐廳、以及販賣部和飲水機)

福壽山農場旅遊服務中心，圖片來源：IG@reshieh

步入千櫻園，360度零死角櫻花隨即環繞在身旁，搭配一旁的林道大樹，或是遠方的山景取景，都非常漂亮！沿著步道緩緩前行，走到千櫻園後端會看見電信發射塔，這裡是來到福壽山農場賞櫻必打卡拍照的熱點，有機會來到福壽山賞櫻的朋友可別錯過與它合影。

圖片來源：IG@reshieh

偽東京鐵塔的電信發射塔，是千櫻園必拍景點！圖片來源：IG@reshieh

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而上山路程遙遠，其中可能會遇到下雨、濃霧或是地上結霜等狀況，若是自行駕駛車輛的朋友，出發前務必做好車輛檢查，遇到若路況不佳時，一定要減速慢行，最重要的一點！切勿疲勞駕駛，保障你我用路人的安全，開心出門，平安賦歸！而選擇搭乘大眾運輸的朋友，可預約豐原客運【865路】谷關－梨山(管制路段，採預約乘車)；國光客運-【1751】宜蘭－梨山、【1764】羅東－梨山；花蓮客運-【1141】花蓮－梨山，詳情可至各客運官網查詢。





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