時間快筆記！「奈良美智特展」高雄場、台南場時間出爐　開展至2022年必衝

「奈良美智特展」日前於台北關渡盛大展開，這場首度跨海來台開展的活動受到廣大民眾關注，近日更宣布加碼於7月與11月移師高雄、台南開展，令人少中南部粉絲超期待。奈良美智特展臉書粉專今（14）公布高雄、台南兩檔活動展期時間，邀請南部的民眾一同看展去。

圖／奈良美智特展臉書粉專

全台首場「奈良美智特展」已於3/12在關渡美術館開展，開幕首日就吸引不少人潮排隊一睹奈良美智老師的創作，連日來排隊的人潮絡繹不絕，顯見奈良美智老師在台的超高人氣。奈良美智特展臉書粉專今日再宣布好消息，奈良美智特展高雄場將於2021年7月10日展開至2021年10月31日，地點敲定高雄市立美術館105展覽室、台南場則將從2021年11月9日跨年至2022年2月13日，展覽地點選址臺南市美術館1館I+J展覽室。

由於奈良美智特展反應超出預期，除了現場排隊人潮不斷湧現外，包括活動實體商店與網路商店奈良美智特展周邊商品全數完售，關渡美術館展場內實體商店宣布即日起店休，預計2-3周後周邊商品到貨後才會再次營業。

此次特展首波周邊商品包括文件夾、1000片拼圖，還有酷炫的「No WAR」托特包，另外台灣場限定的獨家商品包括體育服、鑰匙圈、玻璃杯、台灣特展限定明信片等，有興趣的民眾可隨時關注線上商店、文化總會以及奈良美智官方臉書粉專消息。

奈良美智台灣場獨家周邊商品曝光。 圖／奈良美智網路商店

「奈良美智特展」高雄場、台南場活動資訊

高雄場

日期：2021/7/10-2021/10/31

地點：高雄市立美術館 105展覽室

台南場

日期：2021/11/9-2022/2/13

地點：臺南市美術館 Tainan Art Museum 1館I+J展覽室