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獨／南投錫葉藤花道成絕景！遊客拍照不顧危險　園主無奈砍樹：都別看了

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@w.min1023提供
圖／IG@w.min1023提供

全台各色花季3月正值最美花期，其中隱身南投中寮的六七一花茶園，憑藉紫爆的「錫葉藤花墻」成為近年熱門必拍，可惜這處位於馬路邊的絕美花道已成絕景。由於今年引爆遊客朝聖潮，不少賞花者車亂停、不顧路上來車危險站路中央拍照，昨（12日）還發生了車禍意外，讓無私提供民眾賞花的園主心寒不已，漏夜將多年心血往內砍，不再開放門口外圍的花樹。

錫葉藤花墻3/12晚現況。圖／IG@w.min1023提供
錫葉藤花墻3/12晚現況。圖／IG@w.min1023提供

有攝影玩家昨日到訪六七一花茶園，發現園主正在準備砍樹，分享至限時動態，消息引起圈內網友們震驚。經編輯今（13日）致電呂園主，確定門口外、馬路邊的錫葉藤花樹已通通往內倒。園主語氣充滿無奈，一開始不知該從何說明，後來感歎表示：「開開心心種花讓大家賞，結果喊到沙啞還不聽？那就都別看了」

呂園主強調遊客多沒關係，但大家不遵守交通規則，車亂停造成在地居民不便引起民怨，還不顧安全站在路中間拍攝，車快來了喊都喊不聽，加上還發生了車禍，只好直接砍了外圍錫葉藤，讓大家都不能賞花，避免再發生危險。目前最大片的錫葉藤花墻已消失，園區外旁邊走道仍有一條紫色隧道，園主呼籲別再多作逗留，而未來花期將只開放園區內的花海。

園主3/12晚砍樹現場。圖／IG@w.min1023提供
園主3/12晚砍樹現場。圖／IG@w.min1023提供

事實上，這已經不是今年第一次，因遊客失序行為導致美景成絕景。早前苗栗櫻花聖地協雲宮，也因旅客落下的垃圾大爆發而讓附近居民喊封山，1月時南投「張家梅園」則因遊客動手摘花折枝而痛心封園，無法出國雖振興國旅，但伴隨而來的旅客素質問題也令人擔憂。

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