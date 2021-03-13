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史上最早！全台最大「淡水紫藤園」即日開放賞花　2園區開園時間快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
往年花況。圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）
往年花況。圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）

花控號外！全台最大紫藤花園上週才公佈開園日提前，近日晚間再次緊急宣佈由於受暖冬影響，紫藤花首度迎來最早花期，因此水源園區確定今（13日）起開放入園，比最初預期的3/25時間提早了近兩週。

往年花況。圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）
往年花況。圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）

座落淡水的兩大紫藤咖啡園占地萬坪，種滿超過千株日本品種的紫藤花，盛開的花況猶如紫色瀑布十分壯觀。而今年二號水源園區因暖冬天氣迎來史上最早開花日，園區內紫藤花出乎意料爆開，加上最美賞花期通常只有約三週，因此園主決定提前讓民眾入園參觀。位於忠寮里的二店已於今早10點準時開放，不必預約、現場購票即可入園，而一店開園日仍為3/20，追花迷記得別跑錯囉！

今年3/12花況。圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）
今年3/12花況。圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）

淡水紫藤咖啡園（門票300元不抵消費）

水源園區二號店
開園時間：即日起至3/17 10:00-18:00；3/20至4/11 08:00-18:00
地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院)

屯山園區（一號店）
開園時間：3/20至4/11 08:00-18:00
地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近聖約翰科技大學)

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