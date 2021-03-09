週末玩南港！「催下去美食市集＋音樂節」2天免費逛，詹記、門前隱味24個品牌超欠吃

這個週末就決定去南港！重量級聲音社群品牌KKBOX第16屆「KKBOX音樂風雲榜」首度將頒獎典禮擴大成一系列活動，於3/13、3/14打造2天「催下去音樂節」，不僅可以欣賞超過50組卡司的表演，更加碼美食市集，將人氣排隊美食搬到南港，一律免費入場，超佛心的吃喝玩樂行程一定要出發！

催下去市集：24餐飲品牌開吃

圖／催下去音樂節官網

催下去音樂節本次聯手有趣市集共同策展，於瓶蓋工廠、南興公園周遭路段設置主題市集，除了有質感設計及選物體驗，最受饕客矚目的莫過於快閃進駐的超夯美食。大家屆時在南港就能品嚐訂位火速飽滿的「詹記麻辣火鍋」、著名早午餐店「好初早餐」、爆紅冰品「晴子冰室」、獨創中華炸雞的「週末炸雞俱樂部」等共24個品牌。其中，板橋採全預約制的傳說級牛肉麵「門前隱味」也特別於3/14一日快閃，內行吃貨絕對要把握。

圖／催下去音樂節官網

圖／催下去音樂節官網

地點：南港瓶蓋工廠活動時間：3/13、3/14 12:00-22:00參與攤位：門前隱味牛肉麵、詹記麻辣火鍋、週末炸雞俱樂部、丁山肉丸、金雞母、中島、好初早餐、晴子冰室、星高湯廚房、Vegan Grab&Go 蔬室、不貳光 Mister Wheel、Chez Pierre 法國傳統點心、大國王荷蘭煎餅、好棒胖、綺樂燒、MadeMan、WAT、金色三麥、不要對我尖叫、吉姆老爹啤酒工場、Belly 北裡、Bavaria-Taiwan、CITYPRIMA、好杯咖啡

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

催下去音樂節

圖／瓶蓋工廠台北製造所臉書

「KKBOX音樂風雲榜」本次集結了音樂、Podcast、科技、美食與市集，主打的音樂節分別於瓶蓋工廠、南興公園設有3大舞台，「暝夢舞台」演出陣容含茄子蛋、Kimberley陳芳語、好樂團等，「鬥陣舞台」則以本土原創音樂歌手為主，「自由舞台」則邀請了4大策展人、32組創作者透過PODCAST暢聊不同主題話題，這些獨家合作舞台皆可在現場免費聽。

圖／催下去音樂節官網

而專業聽LIVE當然少不了周邊，活動當天將會在催下去市集設有攤位販售周邊商品，包含音樂節毛巾帽、音樂節限量啤酒組、貼紙組，目前線上已開放黑色底的音樂節醫用口罩訂購，3/11也會開賣聯名MINI旅行小包，這個週末就到吃美食、聽歌一日遊吧！

圖／催下去音樂節官網

地點：瓶蓋工廠、南興公園活動日期：3/13、3/14 13:00-22:00

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