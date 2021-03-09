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全台最大「淡水紫藤園」提前開放了！1000株紫藤花瀑＋超萌摩艾石像搶先拍
位於淡水的兩處紫藤園占地萬坪，可謂全台最大紫藤園，園內可賞見超過千株紫藤花瀑，浪漫景致為季節限定的美拍景點。日前官方傳出消息，預計2021年為兩大園區最後一次對外開放，讓許多粉絲震驚不已，近日也公佈今年將於3/20開放，比預訂日程提前了5天，花控們可以盡快安排行程出發！
「淡水紫藤咖啡園」共有屯山及水源兩處園區，現場種有逾千株具30年年資的紫藤老樹，盛開時的紫藤隧道十分耀眼，飄落的花瓣也鋪成紫色步道，園內周邊還設有摩艾石像造景，為唯美迷人的場景增添另一款打卡模板。官方原訂花期為3/25至4/11，由於冬天較暖，紫藤花可能提早開花，因此提前至3/20開放，花迷可以隨時關注官方消息，看準時機追花去。
提醒大家紫藤園僅接受散客入園參觀，不接待遊覽車團體旅遊客，屆時只要現場購票即可入園，每人門票300元不抵消費。園主去年11月在臉書專頁上遺憾宣佈，由於受氣候及疫情影響，考量園區連年虧本，今年花季恐為兩大園區最後一次開放民眾入園，並將割愛種植的老紫藤樹供遊客購買，以補貼虧損。
紫藤咖啡園
花期：3/20至4/11；門票：300元不抵消費
屯山紫藤園一店地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近聖約翰科技大學)注意事項：禁止攜帶寵物
水源紫藤園二店地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院)注意事項：寵物需收100元清潔費
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