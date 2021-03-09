山海間的忘憂體驗！台灣「東部2021全新旅店」4選，親山近海一秒出國度假

台灣東部得天獨厚的自然景觀自然吸引人潮匯集，當地的旅宿住宿體驗近幾年也注入更豐沛的自然元素，提供旅人一處定點度假的忘憂享受。小編整理「2021年東部全新旅宿」4選，旅店客房親山近海，在室內就能將東部的壯麗美景盡收眼底，讓遊客不間斷汲取大自然力量，為疲憊的身心充飽能量。

了了礁溪日出房。 圖／了了礁溪官網

礁溪全新溫泉旅宿「了了礁溪」1月下旬投入試營運，甫登場就受到廣泛關注，在自然洋行曾志偉團隊操刀下，將山體般的建築巧妙融入當地景觀，注入大自然意象元素的客房規劃更是將旅宿體驗往上推升一個層級。

回歸原始自然就是一種幸福感，了了礁溪體現了這般感受，七種特殊房型共31間房皆以大自然命名，包括樹洞風格的「大地房」、綠意環繞的「森林房」、空間寬敞的「平原房」、可眺山望海與擁有私人戶外戲水池的「日出房」等，時而恬靜、時而愜意，帶領旅人進入休假模式，遠離塵囂放鬆身心。

位於旅店一樓的HABITAT餐廳，以有機線條包覆的洞穴空間，加上大片的落地窗引入自然光線，在HABITAT用餐，就像走入曠野一般，帶著一絲在地野味與精緻現代衝擊對比的體驗。

了了礁溪日出房。 圖／了了礁溪官網

了了礁溪平原房。 圖／了了礁溪官網

了了礁溪大地房。 圖／了了礁溪官網

圖／了了礁溪官網

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷30號

宜蘭｜呆水溫泉

圖／呆水溫泉臉書粉專

由建築師毛森江先生團隊操刀、耗時7年打造的「呆水溫泉」就位於親山的抹茶山腳下周邊，是今年頗具話題性的溫泉旅宿，旅店建築體建構在清水模風格的基礎下，輔以木質與戶外大自然元素融合，營造出一處靜謐的休憩空間。

呆水溫泉提供40間一般住宿空間與13間會員制的CLUB SUI俱樂部的服務。一般客房以清水混凝土搭配木材勾勒出的日式禪風風格為主設計，空間上傳遞溫潤且帶有沈靜的氣息。一般客房房內皆有設置溫泉浴池，不必出門也能任由一片溫暖撫慰身心。「Club Sui俱樂部專屬區」則提供三種特殊房型，室內空間更佳寬敞、隱密性極佳。

呆水溫泉Le Flame「焰」餐廳集結了各方的廚藝好手，提供多樣化的餐飲選擇，早午餐包含台式早餐、英式早餐、歐陸式早餐等，滿足不同老饕口味，另外還有西式餐點、義式料理等多種頂級美食。

圖／呆水溫泉臉書粉專

圖／呆水溫泉臉書粉專

圖／呆水溫泉臉書粉專

圖／呆水溫泉臉書粉專

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89-6號

宜蘭｜蘭陽烏石港酒店

圖／蘭陽烏石港海景酒店臉書粉專

蘭陽烏石港酒店以Lan Yang為名，緊鄰宜蘭頭城烏石港，環抱東北角最美的海天一色，可俯瞰蘭陽平原的田野風情、遠觀烏石漁港的遼闊天際，忘憂體驗發揮到淋漓盡致。

置身在山與海之間的蘭陽烏石港酒店共有135間景觀客房，每間客房規劃與山海齊行， 不管是觀山或是望海都提供絕佳的景色。酒店因鄰近漁港，位於2樓的海景全日餐廳供應全天自助餐，從早餐、午餐到晚餐都有，嚴選漁港現流魚獲和蘭陽在地蔬食，匯集當令豐富的美味料理，在山嵐綠意與海景交匯的景觀餐廳用餐，也替美食增添美味。

圖／蘭陽烏石港海景酒店臉書粉專

圖／蘭陽烏石港海景酒店臉書粉專

圖／蘭陽烏石港海景酒店臉書粉專

地址：宜蘭縣頭城鎮大武路180號

花蓮｜煙波花蓮太魯閣

圖／花蓮煙波花蓮太魯閣官網

煙波花蓮太魯閣座落於山海交會處，鄰近花蓮太魯閣國家公園與湛藍無垠的太平洋，夾在山海間的優勢提供住宿者取得一方寧靜。

煙波花蓮太魯閣設計以現代簡約風格混搭沉穩內斂的裝潢，大片玻璃將大自然元素帶入館內，隨著時間推移，窗景外的湛藍海岸與夕照嫣紅彷彿是一幅萬千萬畫的大師畫作。煙波花蓮太魯閣共有雙人房與家庭房兩種房型，坪數約10坪左右，風格延續旅店整體設計，簡約卻不失溫潤質感。

餐廳設有「漫饗食堂」與「漫波茶堂」兩種不同主題的餐飲服務，前者嚴選新鮮在地作物呈現大地原味，以多元創意手法烹調，供應自助式早餐以及中式晚餐；後者則提供簡單、純淨、自然的飲茶體驗。公共設施服務則有網美喜愛的「無邊際泳池」與「水療SPA館」，讓身體得到最放鬆的款待！

圖／花蓮煙波花蓮太魯閣官網

圖／花蓮煙波花蓮太魯閣官網

圖／花蓮煙波花蓮太魯閣官網

地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

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