快訊

未認外遇、婚變！ 福原愛2度聲明揭過夜原因

4子女放棄繼承、千萬遺產全留母 專家揭後果：會惹出大麻煩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當月壽星0元、航空旅遊業4折！「全台5大樂園」優惠，對中車牌還有33折優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
2021年「全台5大樂園」的專屬優惠，像是博幼票、特定業者優惠或一般的生日優惠等一次看。 圖／劍湖山世界官網
2021年「全台5大樂園」的專屬優惠，像是博幼票、特定業者優惠或一般的生日優惠等一次看。 圖／劍湖山世界官網

樂園是很多大小朋友喜歡的遊樂場所，台灣近幾年各大樂園也不斷推陳出新，紛紛祭出許多優惠吸引顧客消費，像是博幼票、特定業者優惠或一般的生日優惠等。這回小編將為你整理出「全台五大樂園」的專屬優惠，快一起來瞧瞧吧！

六福村祭出專屬航空與旅遊業4折優惠

去年航空業與旅遊業因為疫情的慘淡導致業績慘不人睹，雖今年有微幅回升，但對於許多相關業者仍然叫苦連天。六福村特地祭出「專屬航空與旅遊業」的超狂優惠，即日起至3月31日止，包含航空業、旅遊同業(含旅行社、遊覽車、旅宿業、遊憩景點從業人員)的相關從業人員，只要於優惠期間在六福村現場購票並出示名片與身分證，將以4折399元（原價999元）入場玩樂，更狂的是每位從業人員最多還可帶另外三位同享優惠價入場喔！

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

圖／六福村官網
圖／六福村官網

老年人也可以玩！麗寶樂園推「博幼票買1送1」

樂園不在只是小朋友與大朋友的權利。麗寶樂園即日起至3月31日推出「博幼票買1送1」優惠，相當於兩人購票只要399元超划算，符合條件必須包含60歲以上長者、3至6歲兒童（未滿6歲）、孕婦持媽媽手冊、身障者與陪同者與榮譽志工出示相關證件者都可以享有上述優惠。

地址：台中市后里區福容路8號(中山高后里外埔交流道旁)

圖／麗寶樂園官網
圖／麗寶樂園官網

劍湖山」車牌號碼735中1只要299元，全日票再打78折

劍湖山響應「自駕出遊好安全」特地祭出即日起至3月31日，只要車牌號碼上有7、3、5，只要任選中一碼，不論機車或汽車都可享每人299元優惠（機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人），相當於超狂約33折。另外至4月1日止，劍湖山也推出「全日票699元優惠」可再免費獲贈300元好康券，包含魔奇釣魚場互動體感釣魚免費體驗一次、KU COFFEE－咖啡茶葉博覽館單筆消費每滿300元，送價值100元以上精美好禮一份與海盜餐廳單筆消費每滿300元，送價值100元以上精美好禮一份。

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

義大世界全年84折，當日壽星「全免費」再送VIP通關券

義大世界為了回饋廣大愛好樂園的遊客，特地規劃「來去旅遊」優惠專案，即日起到年底12月31日，都可以享有約84折750元的購票優惠（原價899 元）。另外針對壽星也祭出「當日壽星全免費」超狂優惠，更貼的是壽星再加贈VIP通關券，且讓陪同者（最多兩位）享有699元入園特價喔。當日壽星於購票日出示身分證件換票即可入場。

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

圖／義大世界官網
圖／義大世界官網

圖／義大世界官網
圖／義大世界官網

遠雄海洋公園每月壽星「0元」入場優惠

花蓮「遠雄海洋公園」每月都會祭出當月壽星優惠，這回針對三月的壽星，只要即日起至3月31日，凡為當月壽星使用身分證（孩童可使用健保卡），即可享有0元免費入園超狂優惠喔！另外遠雄海洋公園還推出「一泊二食」親親海洋夜未眠專案，詳情請上官網查詢。

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

圖／遠雄海洋公園官網
圖／遠雄海洋公園官網

延伸閱讀：

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

壽星免費住、飯店買1送1！全台8大「3月住房優惠」　身分證&名字對對碰都有

入住算運勢！「台北喜來登大飯店」下殺2.9折任選易經塔羅，再送Buffet吃到飽

公園 六福村 劍湖山 旅行社

相關新聞

當月壽星0元、航空旅遊業4折！「全台5大樂園」優惠，對中車牌還有33折優惠

樂園是很多大小朋友喜歡的遊樂場所，台灣近幾年各大樂園也不斷推陳出新，紛紛祭出許多優惠吸引顧客消費，像是博幼票、特定業者優惠或一般的生日優惠等。這回小編將為你整理出「全台五大樂園」的專屬優惠，快一起來瞧瞧吧！

春天百花爭艷！ 12處「三月精彩活動」 海芋季、薰衣草節、客家桐花季接力綻放

雖然有些大型活動受疫情影響只得停辦，非常可惜，但今年三月份全台各地仍有著許多不同的特色活動，依然能夠很好玩！今天就跟著小編的腳步，來看看三月的台灣，有甚麼精彩的活動吧～

「奈良美智特展」首波周邊曝光！月光小姐文件夾欠入手，先存錢等台灣限定周邊

備受關注的全台首場「奈良美智特展」將於3/12在關渡美術館開展，繼前陣子公開免費入場須知，官方也於昨（2）日曝光第一波周邊商品，滿足粉絲們的好奇心。 在敲碗「奈良美智特展」加場成功後，粉絲們最期

壽星免費住、飯店買1送1！全台8大「3月住房優惠」　身分證&名字對對碰都有

時序步入春季，又到了春暖花開的季節，擺脫濕冷的天氣更適合出外旅遊感受大地騷動的氣息，小編整理全台8大旅宿「3月住房優惠」，除了有壽星免費住宿的好康外，還有雙城遊住房優惠，另外buffet控也能省荷包吃好吃滿！

「卡迪那天婦羅口味洋芋片」致癌物超標！全家便利商店：全店自主下架

台北市衛生局今天公布公布「丙烯醯胺」含量檢驗結果，其中聯華食品「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」被檢驗出丙烯醯胺1202 p...

卡迪那出包！聯華：馬鈴薯成熟度影響、可退貨

聯華食品所生產的「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」，遭北市衛生局檢驗出丙烯醯胺達1202 ppb，超出標準值1000ppb，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。