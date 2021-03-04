當月壽星0元、航空旅遊業4折！「全台5大樂園」優惠，對中車牌還有33折優惠

樂園是很多大小朋友喜歡的遊樂場所，台灣近幾年各大樂園也不斷推陳出新，紛紛祭出許多優惠吸引顧客消費，像是博幼票、特定業者優惠或一般的生日優惠等。這回小編將為你整理出「全台五大樂園」的專屬優惠，快一起來瞧瞧吧！

六福村祭出專屬航空與旅遊業4折優惠

去年航空業與旅遊業因為疫情的慘淡導致業績慘不人睹，雖今年有微幅回升，但對於許多相關業者仍然叫苦連天。六福村特地祭出「專屬航空與旅遊業」的超狂優惠，即日起至3月31日止，包含航空業、旅遊同業(含旅行社、遊覽車、旅宿業、遊憩景點從業人員)的相關從業人員，只要於優惠期間在六福村現場購票並出示名片與身分證，將以4折399元（原價999元）入場玩樂，更狂的是每位從業人員最多還可帶另外三位同享優惠價入場喔！

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

圖／六福村官網

老年人也可以玩！麗寶樂園推「博幼票買1送1」

樂園不在只是小朋友與大朋友的權利。麗寶樂園即日起至3月31日推出「博幼票買1送1」優惠，相當於兩人購票只要399元超划算，符合條件必須包含60歲以上長者、3至6歲兒童（未滿6歲）、孕婦持媽媽手冊、身障者與陪同者與榮譽志工出示相關證件者都可以享有上述優惠。

地址：台中市后里區福容路8號(中山高后里外埔交流道旁)

圖／麗寶樂園官網

劍湖山響應「自駕出遊好安全」特地祭出即日起至3月31日，只要車牌號碼上有7、3、5，只要任選中一碼，不論機車或汽車都可享每人299元優惠（機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人），相當於超狂約33折。另外至4月1日止，劍湖山也推出「全日票699元優惠」可再免費獲贈300元好康券，包含魔奇釣魚場互動體感釣魚免費體驗一次、KU COFFEE－咖啡茶葉博覽館單筆消費每滿300元，送價值100元以上精美好禮一份與海盜餐廳單筆消費每滿300元，送價值100元以上精美好禮一份。

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

圖／劍湖山世界官網

義大世界全年84折，當日壽星「全免費」再送VIP通關券

義大世界為了回饋廣大愛好樂園的遊客，特地規劃「來去旅遊」優惠專案，即日起到年底12月31日，都可以享有約84折750元的購票優惠（原價899 元）。另外針對壽星也祭出「當日壽星全免費」超狂優惠，更貼的是壽星再加贈VIP通關券，且讓陪同者（最多兩位）享有699元入園特價喔。當日壽星於購票日出示身分證件換票即可入場。

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

圖／義大世界官網

圖／義大世界官網

遠雄海洋公園每月壽星「0元」入場優惠

花蓮「遠雄海洋公園」每月都會祭出當月壽星優惠，這回針對三月的壽星，只要即日起至3月31日，凡為當月壽星使用身分證（孩童可使用健保卡），即可享有0元免費入園超狂優惠喔！另外遠雄海洋公園還推出「一泊二食」親親海洋夜未眠專案，詳情請上官網查詢。

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

圖／遠雄海洋公園官網

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