春天百花爭艷！ 12處「三月精彩活動」 海芋季、薰衣草節、客家桐花季接力綻放

雖然有些大型活動受疫情影響只得停辦，非常可惜，但今年三月份全台各地仍有著許多不同的特色活動，依然能夠很好玩！今天就跟著小編的腳步，來看看三月的台灣，有甚麼精彩的活動吧～

小編小提醒：因應武漢肺炎，各類大型活動隨時有變動的可能，提醒大家出發前別忘了確認官方資訊活動是否如期舉辦，出入人潮眾多的場所也要注意勤洗手喔！

2021陽明山花季（2/5-3/21）

2021陽明山花季（2/5-3/21）。 圖／shutterstock

每年的陽明山花季總是吸引眾多民眾上山欣賞！今年賞花的主要地點在陽明公園及花卉試驗中心。在這氣候怡然的春天裡，八重櫻、昭和櫻、吉野櫻和平戶杜鵑綻放著，色彩繽紛的花朵為陽明山增添了一絲浪漫。周末踏青不妨前往陽明山，來趟富有詩意的芬多精之旅吧！

小編提醒：受疫情影響，實體活動全部取消；夜櫻點燈時間仍維持在18:00-22:00唷！

日期：2/5-3/21

地點：臺北市北投區湖山路二段26號

2021竹子湖海芋季/繡球花季（3/1-6/1）

2021竹子湖海芋季/繡球花季（3/1-6/1）。 圖／FunTime

除了陽明公園裡絢麗的櫻花及杜鵑外，另一個熱門的賞花景點就是竹子湖！每年3-5月的竹子湖是人潮最洶湧的時候，從3月初的海芋季一直到5月的繡球花季，都吸引大批花迷前往朝聖，還能到竹子湖當中的花田，親手去採海芋，是個非常有趣的體驗唷！

日期：3/1-6/1

地點：臺北市北投區竹子湖路1之20號

2021寶藏巖光節（3/27-5/9）

2021寶藏巖光節（3/27-5/9）。 圖／IG, shihming0520

2021的寶藏巖光節《棲息在光中》以「家」為主題，用光的形式打造人們對這片土地的想像。邀請民眾沿著光在蜿蜒的小路上探索，思考著寶藏巖與日常生活、大自然緊密相連的關係。舉行為期兩天的開幕派對，現場將會有表演、市集等活動，光節期間則不時會有藝術家的神祕演出唷！

日期：03/27-05/09

地點：臺北市中正區寶藏巖聚落

花現三層崎（1/26-3/31）

花現三層崎（1/26-3/31）。 圖／IG, again790506

不用出國賞花！北投就有迷你版的「北海道富良野花海」，今年還有風車和木鞋造景，更增設了鬱金香展區，讓你不用飛荷蘭就能欣賞大片的鬱金香花毯！利用特殊的山坡地形打造的三層崎花海，不僅有階梯層次的高低視野，並種植多色的花卉猶如道彩虹。若藍天白雲襯托著，真叫人心曠神怡呀～

日期：1/26-3/31

地點：北投社三層崎公園（北投區秀山路50號對面）

2021臺北時裝週（3/10-3/15）

2021臺北時裝週（3/10-3/15）。 圖／臺北時裝週粉絲團

台灣時尚圈的年度盛會「2021臺北時裝週」將在今年三月隆重登場！今年更是特別打造「TPEFW臺北時裝週選品店」，提前為活動拉開序幕。而最受矚目的「品牌秀」與「永續時尚開展秀」今年有#DAMUR、INF、BOB Jian、ALLENKO3他者、Dleet李倍、DOUCHANGLEE、C JEAN、DYCTEAM、GIOIA PAN、Claudia Wang、JUST IN XX、oqLiq、Seivson、SILZENCE men等台灣知名設計師品牌參展，將為大家展現台灣設計力量！

日期：3/10-3/15

地點：臺北松菸

2021 TIFA臺灣國際藝術節（3/2-5/2）

2021 TIFA臺灣國際藝術節（3/2-5/2）。 圖／IG, rock_and_ashley

TIFA台灣國際藝術節為台灣每年首屈一指的藝術盛典，也是亞洲地區最具亮點的藝文活動，去年因為疫情衝擊被迫取消，今年不負眾望地歸來了！主辦單位策畫了19檔節目、64場演出，將在國家兩廳院及雲門劇場登場。從戲劇、音樂、舞蹈等形式，帶領我們欣賞精彩無比的演出，讓觀眾意識到台灣的藝術創作者是多麼有潛力！

日期：3/2-5/2

地點：國家兩廳院／雲門劇場

慈湖星光水舞秀（2020/10/1-2021/3/31）

慈湖星光水舞秀（2020/10/1-2021/3/31）。 圖／IG, hangten_osward

越夜越美麗！慈湖紀念雕塑公園水岸舞台自去年十月起到今年三月底，平日每天18:00-20:00都將上演國際級的水舞燈光秀，每逢整點即演出5分鐘；假日17:30-21:00每逢30分鐘則演出一次。伴隨著國樂、繽紛色彩的燈光與立體式的水舞技術，給每位觀眾最美好的視聽盛宴，擁有最浪漫的夜晚！

日期：2020/10/1-2021/3/31

地點：桃園慈湖紀念雕塑公園

2021宜蘭綠色博覽會（3/27-5/9）

2021宜蘭綠色博覽會（3/27-5/9）。 圖／Wikipedia

宜蘭綠色博覽會以「綠遊」為主題，在宜蘭已經舉辦了超過20個年頭。宜蘭綠色博覽會透過這個活動，讓民眾了解綠色生活、環保節能、低碳飲食等概念，並且身體力行。今年設計了一系列的生態活動及體驗，讓民眾們在遊玩的過程中，更能體會到「綠遊」的精神！

日期：3/27-5/9

地點：武荖坑風景區

2021客家桐花祭（3/25-5/31）

2021客家桐花祭（3/25-5/31）。 圖／Wikipedia

雪白的桐花可以說是客家文化的象徵，代表著客家人敬天地、重山林的傳統，因此從桐花的盛開到凋落，對於客家人而言皆有不同的含意。今年的客家桐花祭遍布全台，不只讓全台灣的民眾都能夠欣賞到美麗的桐花，更能讓大家認識客家文化、感受客家朋友的熱情！

日期：3/25-5/31

地點：詳細地點請洽官網

2021薰衣草節（1/16-3/31）

2021薰衣草節（1/16-3/31）。 圖／IG, dorothyforu

新竹尖石鄉是台灣一處絕美秘境，不只有上帝遺忘的部落－司馬庫斯，三月時還有個不能錯過的活動，就是薰衣草森林舉辦的「2021薰衣草節」，不只有大片薰衣草花海，現在還能見到盛開的粉色櫻花！而台中新社店今年以「幸福‧約定」為主題，除了薰衣草花海，還有超萌小熊的裝置藝術療癒人心。活動將在3月底結束，快帶著全家大小來薰衣草森林傳遞幸福的心意！

日期：1/16-3/31

地點：

新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號（尖石店）

台中市新社區中興街20號（新社店）

2021白河木棉花季（2/20-3/14）

2021白河木棉花季（2/20-3/14）。 圖／IG, cheng.han_0101

被獲選為「全球最美花海」的台南白河木棉季，有著夢幻至極的花海街道。沿途還能走訪農村，體驗農村風情、彩繪明信片、打卡送禮以及定導覽等豐富活動。火紅的木棉花朵在樹梢上綻放開來，襯托一旁的田野景致，相當詩情畫意。木棉花的花語為「珍惜身邊的人，珍惜身邊的幸福」，非常適合和另一伴前往約會，漫步在這條絕美的花道上～

日期：2/20-3/14

地點：台南市白河區玉豐里林初埤木棉花道

2021富里稻草藝術季（2/2-4/30）

2021富里稻草藝術季（2/2-4/30）。 圖／IG, hsinyu.n_n

去年舉辦的富里稻草藝術季大受歡迎，近日再次登場！以「動物迷蹤」為主題，展示超過20種的大型動物稻草作品，像是入口處的6米高大猩猩、超萌的龍貓，深受小孩喜愛的暴龍，及各種超卡哇伊的動物們。身為稻米產地的富里，利用收割後的稻草以及各類環保素材，與社區、學校共同創作，成功打造出巨大動物派對，吸引大批遊客前來拍照打卡！

日期：2/2-4/30

地點：花蓮縣富里鄉9鄰東湖6號（富里花海景觀區）

雖然仍有些年度活動受疫情影響仍無法如期舉行，但台灣很幸運，三月份照常舉行的活動依然精采多姿！從國際級的展覽到百花齊放的賞花季都讓人非常期待。趁著梅雨季節來臨之前，出門走走把握三月春天的好天氣吧！

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