壽星免費住、飯店買1送1！全台8大「3月住房優惠」　身分證&名字對對碰都有

時序步入春季，又到了春暖花開的季節，擺脫濕冷的天氣更適合出外旅遊感受大地騷動的氣息，小編整理全台8大旅宿「3月住房優惠」，除了有壽星免費住宿的好康外，還有雙城遊住房優惠，另外buffet控也能省荷包吃好吃滿！

台北晶華酒店攜手JOHNSON喬山健身科技，即日起至3/31推出「魔鏡健身之旅」專案，除了可享兩天一夜每房每晚 5800元起的住房優惠外，還能體驗超過200堂以上、24小時不間斷的明星教練健身隨選課程！不僅如此，每房還含「CNN唯一推薦台北必吃自助餐廳 栢麗廳」雙人早餐。

圖／台北晶華酒店臉書粉專

2.台北君悅酒店

台北君悅酒店3月推出多檔超值的住房優惠專案。「宿饗精彩」滿足美食控對美食之旅的渴望，即日起至4/5，住房即贈3000元餐飲金，可折抵館內任一餐廳與客房餐飲服務消費， 亦可享有Oasis Spa指定療程7折、第三人入住加價$30元之超值住房禮遇。針對白色情人節則祭出「放閃專案」，讓戀人置身絕美君悅套房，享受嘉賓軒禮遇、浪漫佈置、客房早午餐，住滿26小時，每位只要5150元起！

圖／台北君悅酒店臉書粉專

3.台北慕軒、和逸飯店

2月才剛結束西洋情人節的浪漫時刻，緊接著3月又迎來白色情人節，國泰飯店觀光事業旗下的慕軒、和逸聯手推出「LOVE在一起」住房優惠，即日起至3/12前訂房（入住期間至3/31），雙人入住慕軒飯店、和逸飯店台北民生館、忠孝館每晚1799元起，安排兩人甜蜜小旅行趁現在。

圖／和逸飯店臉書粉專

4.板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店即日起至4/30推出高CP值「輕奢微旅行」住房專案，三天兩夜4399元起 ，每晚只需2200元起！入住還贈Jo Malone沐浴組乙組，另於週日至週四入住可享提前入住及延後退房，住好住滿48小時。另外歡慶金牛好運來，即日起至3/30於朋派自助餐，用餐之貴賓為屬牛者，即可享四人同行一人免費之優惠（需加收一人原價服務費）。

板橋凱撒大飯店擁有無邊際泳池。圖／板橋凱撒大飯店提供

5.嘉義天成文旅-繪日之丘

天成文旅-繪日之丘自即日起至4/29推出「連名帶姓」住房專案，凡姓名中有「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音的消費者，於周日到周五入住預訂此專案，姓名同音一字可再折抵房價500元，兩字同音每房至多折抵1000元，其中經濟客房每房最低僅要1300元起，等同兩人同行含早餐每人只要650元起。

圖／天成文旅-繪日之丘官網

6.台南香格里拉遠東國際大飯店

香格里拉台南遠東國際大飯店將於3月23日邁入第12年，祭出「同年同月同日壽星」可免費於周一至四期間入住一晚的好康優惠。同步加碼再推身分證對對碰好康，凡對中「0、2、3、9」任一數字，透過飯店官網或電話預訂，3至4月即享85折入住優惠，4碼全中更可升級為27坪雅仕套房，還送豪華閣貴賓廊尊榮禮遇，身分證快拿出來對獎！

圖／香格里拉台南遠東國際大飯店臉書專頁

7.台南晶英酒店

台南晶英酒店聯手北投知名溫泉酒店－大地酒店，推出限時聯賣專案，即日起至6/25入住台南晶英酒店16坪小西門套房（一大床），即贈「大地酒店奇岩客房免費住宿乙晚贈品券」乙張，讓愛玩的遊客可一次南北兩城玩透透，漫遊府城古城的春遊時光，還能享受療癒放鬆的溫泉之旅。

聯手北投知名溫泉酒店－大地酒店台南晶英酒店推雙城住房優惠。 圖／取自台南晶英酒店臉書粉專

8.花蓮理想大地渡假飯店

花蓮理想大地聯手台北六福萬怡推出住宿優惠「雙城漫遊專案」，鼓勵旅客多搭乘客運、火車、自駕車前往，可憑票根或油資發票折抵房費，每房最高折抵1,000元！

花蓮理想大地渡假飯店攜手台北六福萬怡推出住宿優惠「雙城漫遊專案」。 圖／花蓮理想大地渡假飯店

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