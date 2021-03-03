快訊

鳳梨禁令是轉機？中國「水果統戰」破局的徵兆

福原愛被爆偷吃、想離婚 江宏傑回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入住算運勢！「台北喜來登大飯店」下殺2.9折任選易經塔羅，再送Buffet吃到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北喜來登大飯店推「占占自喜」優惠專案，2.9折下殺還可享「易經塔羅」任選。 圖／台北喜來登飯店官網
台北喜來登大飯店推「占占自喜」優惠專案，2.9折下殺還可享「易經塔羅」任選。 圖／台北喜來登飯店官網

「台北喜來登大飯店」超狂入住新企劃！即日起至3月底入住「占占自喜」，約2.9折下殺就可以享有每房每晚3,799元（稅與服務費另計)的超值優惠，更狂的是此專案還免費送「易經文王卦」或「西洋塔羅牌」占卜服務與無限爽吃Buffet早餐，想要趁機「命理」一下自己流年的遊客，千萬不要錯過這次難得的好機會！

圖／台北喜來登飯店官網
圖／台北喜來登飯店官網

旅遊業不斷推陳出新的住房專案，往往每次都可以給遊客新驚喜，「台北喜來登大飯店」也不例外，作為台北超高知名度的五星級飯店，鄰近東區與台北車站，以豪華規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引各界人士入住。因此，這回的「占占自喜」住房專案特別邀請西方塔羅布魯克小姐與易經文王卦命理學幸娟老師前來為遊客「解惑」，幫助揭曉工作、流年等運勢與注意事項。

圖／台北喜來登飯店官網
圖／台北喜來登飯店官網

此專案即日起優惠到3月28日前入住舒適或豪華客房一晚，只要3,799元（稅與服務費另計），以豪華客房原價每晚13,000元（稅與服務費另計），相當於約2.9折。另外每房可選擇「易經文王卦」或「西洋塔羅牌」占卜半小時（市值1,500元），除此之外，每房再送幸運餅乾與寒舍食譜鴛鴦奶茶一組，更狂的是還能享用住房翌日「Buffet之王」十二廚的Buffet早餐無限爽吃。

台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。圖／台北喜來登提供
台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。圖／台北喜來登提供

入住台北喜來登，可享十二廚自助餐廳的豐盛料理。圖／台北喜來登提供
入住台北喜來登，可享十二廚自助餐廳的豐盛料理。圖／台北喜來登提供

不過你以為這樣就結束了嗎？此專案還能免費使用「手拉手玩創計畫」，包含新春收納盆栽與不織布福袋等課程，也有Switch電玩與繽紛森林球池等設備設施供大小朋友一同玩樂，快把握機會來場「城市旅遊」吧！更多優惠詳情請上官網查詢。

台北喜來登大飯店

電話：02-2321-5511

地址：台北市忠孝東路一段12號

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

延伸閱讀：

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

2021「新北市平溪天燈節」延至暑假！規模比照元宵節，每場百盞天燈升空

五星萬豪「下殺2.5折」！買1送1「免費享」5000元頂級餐飲與SKY19 Spa 服務

早餐 奶茶 台北車站

相關新聞

「奈良美智特展」首波周邊曝光！月光小姐文件夾欠入手，存錢等台灣限定周邊

備受關注的全台首場「奈良美智特展」將於3/12在關渡美術館開展，繼前陣子公開免費入場須知，官方也於昨（2）日曝光第一波周邊商品，滿足粉絲們的好奇心。 在敲碗「奈良美智特展」加場成功後，粉絲們最期

壽星免費住、飯店買1送1！全台8大「3月住房優惠」　身分證&名字對對碰都有

時序步入春季，又到了春暖花開的季節，擺脫濕冷的天氣更適合出外旅遊感受大地騷動的氣息，小編整理全台8大旅宿「3月住房優惠」，除了有壽星免費住宿的好康外，還有雙城遊住房優惠，另外buffet控也能省荷包吃好吃滿！

「卡迪那天婦羅口味洋芋片」致癌物超標！全家便利商店：全店自主下架

台北市衛生局今天公布公布「丙烯醯胺」含量檢驗結果，其中聯華食品「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」被檢驗出丙烯醯胺1202 p...

卡迪那出包！聯華：馬鈴薯成熟度影響、可退貨

聯華食品所生產的「卡迪那全天然洋芋天婦羅口味」，遭北市衛生局檢驗出丙烯醯胺達1202 ppb，超出標準值1000ppb，...

入住算運勢！「台北喜來登大飯店」下殺2.9折任選易經塔羅，再送Buffet吃到飽

「台北喜來登大飯店」超狂入住新企劃！即日起至3月底入住「占占自喜」，約2.9折下殺就可以享有每房每晚3,799元（稅與服務費另計)的超值優惠，更狂的是此專案還免費送「易經文王卦」或「西洋塔羅牌」占卜服務與無限爽吃Buffet早餐，想要趁機「命理」一下自己流年的遊客，千萬不要錯過這次難得的好機會！

春日浪漫邂逅！ 最美校園嘉義中正大學 小葉欖仁「黃金雨」再度來襲

春天人們都在賞花，但春天美的可不只有花。嘉義中正大學的小葉欖仁於春季正準備落葉再冒新芽，黃綠交替的斑斕色彩讓人流連忘返，是不可多得的美景！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。