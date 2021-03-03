入住算運勢！「台北喜來登大飯店」下殺2.9折任選易經塔羅，再送Buffet吃到飽

「台北喜來登大飯店」超狂入住新企劃！即日起至3月底入住「占占自喜」，約2.9折下殺就可以享有每房每晚3,799元（稅與服務費另計)的超值優惠，更狂的是此專案還免費送「易經文王卦」或「西洋塔羅牌」占卜服務與無限爽吃Buffet早餐，想要趁機「命理」一下自己流年的遊客，千萬不要錯過這次難得的好機會！

圖／台北喜來登飯店官網

旅遊業不斷推陳出新的住房專案，往往每次都可以給遊客新驚喜，「台北喜來登大飯店」也不例外，作為台北超高知名度的五星級飯店，鄰近東區與台北車站，以豪華規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引各界人士入住。因此，這回的「占占自喜」住房專案特別邀請西方塔羅布魯克小姐與易經文王卦命理學幸娟老師前來為遊客「解惑」，幫助揭曉工作、流年等運勢與注意事項。

圖／台北喜來登飯店官網

此專案即日起優惠到3月28日前入住舒適或豪華客房一晚，只要3,799元（稅與服務費另計），以豪華客房原價每晚13,000元（稅與服務費另計），相當於約2.9折。另外每房可選擇「易經文王卦」或「西洋塔羅牌」占卜半小時（市值1,500元），除此之外，每房再送幸運餅乾與寒舍食譜鴛鴦奶茶一組，更狂的是還能享用住房翌日「Buffet之王」十二廚的Buffet早餐無限爽吃。

台北喜來登十二廚自助餐廳改裝後的廳景。圖／台北喜來登提供

入住台北喜來登，可享十二廚自助餐廳的豐盛料理。圖／台北喜來登提供

不過你以為這樣就結束了嗎？此專案還能免費使用「手拉手玩創計畫」，包含新春收納盆栽與不織布福袋等課程，也有Switch電玩與繽紛森林球池等設備設施供大小朋友一同玩樂，快把握機會來場「城市旅遊」吧！更多優惠詳情請上官網查詢。

台北喜來登大飯店

電話：02-2321-5511

地址：台北市忠孝東路一段12號

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

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